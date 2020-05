Redacción de Página Política De la

PJ Gualeguaychú El Partido Justicialista de Gualerguaychú emitió un comunicado tras conocerse la noticia.



El presidente del PJ, Martín Piaggio, en representación de los afiliados expresó “el enérgico repudio a este tipo de acciones que atentan contra el espíritu democrático del que gozamos hace más de 35 años”.



“Queremos comunicar a toda nuestra comunidad la enorme preocupación por este tipo de prácticas con fines de amenaza y amedrentamiento que lejos están de contribuir y construir un camino de esperanza, libertad y tranquilidad para el pueblo de Gualeguaychú que tanto lo merece en los tiempos que corren y nos solidarizamos con la ex diputada Leticia Angerosa y su familia, víctimas de estas acciones propias de abuso de autoridad, intolerancia y prácticas que nos convocan a un pasado que nadie quiere repetir”.

“Con Macri aumentó la desocupación, aumentó la pobreza e indigencia, además de un endeudamiento feroz que fue mayor que la dictadura militar genocida. Y en el medio de este panorama angustiante, parece que Macri utilizaba los recursos del Estado para espiar dirigentes, incluso de su propio partido, en tareas de inteligencia que según la denuncia no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún juez o jueza. Serían violaciones de la Ley de Inteligencia Nacional. Estas prácticas sombrías e impropias de la democracia no son otra cosa que producción de inteligencia ilegal”, añadió Cáceres.“Pensar que Macri venía a sanear las instituciones, a imponer la transparencia y ponerles fin a las persecuciones, y todas esas mentiras que contrastan con la aberrante realidad de un sistema de espionaje ilegal montado con dinero del Estado destinado a vigilar a dirigentes políticos, asustar y amenazar a actores sociales. Es otra cara nefasta, muy oscura, del gobierno de Macri y de Cambiemos”, cuestionó el diputado provincial.“La gravedad de esta denuncia es enorme, de ser cierta estamos ante un verdadero proceso sistémico de inteligencia ilegal, que el gobierno de Macri y Cambiemos puso en práctica al violar la privacidad de más de 100 personas, ingresando a sus correos electrónicos. Macri debe dar explicaciones, Arribas, ese oscuro personaje, socio comercial de Macri y ex titular de la AFI, debe dar explicaciones”, añadió el secretario general del PJ de Entre Ríos.“La Justicia debe actuar y los denunciados deben dar explicaciones. Deseo extender nuestra solidaridad a quienes han sido espiados ilegalmente. Quiero especialmente brindar nuestro apoyo a una gran compañera como Leticia Angerosa, militante peronista y de los Derechos Humanos”, concluyó Cáceres.