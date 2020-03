Redacción de Página Política De la

El Gobierno analiza cuarentena total si se agrava la expansión del coronavirusLa reunión, que fue pautada para las 17 y donde el jefe de Estado estará acompañado por gran parte de su Gabinete de ministros, tendrá como objetivo resolver acciones para evitar que se disparen los casos de coronavirus en el país.Se espera que Fernández traslade a los mandatarios provinciales la información que maneja el Gobierno sobre el desarrollo del coronavirus y analice con ellos de las posibles próximas medidas.El gobierno nacional podría endurecer las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional. La medida podría ser anunciada hoy, luego del encuentro.Faltaría definir si el endurecimiento será progresivo o si comenzará hoy mismo, con una medida gubernamental de alto impacto que limite todavía más la circulación.Circularon rumores acerca de que se podría decretar una cuarentena más estricta, similar a la implementada por los países europeos más castigados, o a la recientemente instaurada por el gobernador Jorge Capitanich en Chaco.En todos esos casos sólo funcionan guardias mínimas del Estado (salvo en el servicio sanitario), comercios abiertos sólo para el expendio de alimentos y medicamentos, y patrullajes en las calles para instar a los vecinos que permanezcan en sus hogares.Si bien resta definir el momento de inicio de la medida, el Gobierno ya trabaja para que durante el lapso que dure el confinamiento general quede garantizada la provisión de alimentos y otros insumos básicos. Se prepara, en ese sentido, el cierre total de las fronteras nacionales, un patrullaje de las rutas para evitar la circulación y un control férreo de las ciudades para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.Una fecha que se evalúa es el miércoles 1° de abril, justo después de terminadas las medidas de aislamiento parcial dispuestas en los últimos días y antes del fin de semana largo del 2 de abril. La cuarentena general se extendería hasta después del fin de semana de Semana Santa, que culmina el 12 de abril. Todo el cronograma podría adelantarse para este fin de semana, también de cuatro días, por el feriado del 24 de marzo. En el Gobierno no confirmaron la decisión ni el momento de los anuncios.“Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar que se expanda la epidemia, lo vamos a hacer”, respondió ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en una conferencia conjunta con los jefes parlamentarios de la oposición, después de la reunión con el Presidente. Sentado a su lado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, anticipó que el encuentro de ayer entre Fernández y los gobernadores será “central y definitorio”.Como paso previo a disponer la cuarentena general, el Gobierno anunciaría medidas para endurecer el aislamiento. En el encuentro de ayer, el Presidente detalló cuáles son las restricciones que permitirían aplanar la curva de contagios y que la Argentina todavía no tomó, publica La Nación.-El bloqueo masivo de ciudades con casos confirmados y evidencia de transmisión local.-Distanciamiento social masivo en todo el país por dos semanas inicialmente.-.Prohibición de actividades comerciales con excepción de actividades esenciales, como medicina y alimentación.-Renovación de las medidas con períodos de 15 días hasta la reducción a cero de la tasa de crecimiento de casos.-14 días desde la no aparición de casos se comienzan a permitir gradualmente algunas actividades.