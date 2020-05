Urgencias

Nueva ley

La reunión fue convocada por el presidente de la Cámara Baja, Angel Giano, “debido a reiteradas consultas formuladas por afiliados y diputadas y diputados”, señaló.Además de Giano, de la conferencia virtual –que se extendió por más de tres horas- participaron los diputados Carina Ramos, Juan Navarro, Diego Lara, Gracia Jaroslavsky, Gustavo Zavallo, Jorge Cáceres, Jorge Satto, José Cáceres, José Kramer, Juan Pablo Cosso, Julio Solanas, Carmen Toller, Mariana Farfán, Nestor Loggio, Sergio Castrillón, Leonardo Silva, Silvia Moreno, Gustavo Cusinato, Esteban Vittor, Manuel Troncoso, Uriel Brupbacher, y el titular de la obra social, Fernando Cañete, junto a los integrantes del Directorio, Fabián Monzón, Nancy Asselborn, Adriana Hepp, Adrián Eduardo Gómez, Ricardo Bertonchini y Fermín Beltzer.Cañete sostuvo que el proceso inflacionario, la suba del dólar, la pérdida del poder adquisitivo del salario, y el aumento de los medicamentos han marcado una situación difícil para la obra social y advirtió que el sistema financiero está fiscalizado por varios organismos, entre ellos el Sistema Administrativo Financiero de la provincia (SIAF), las comisiones Fiscalizadoras y el propio Tribunal de Cuentas.Varios legisladores solicitaron información en relación a las prestaciones para personas con discapacidad. En este sentido la diputada Carina Ramos, consultó respecto a la necesidad de actualizar la resolución 486 de la obra social que brinda cobertura por discapacidad en centros de día y de atención terapéutica, y también requirió información sobre el sistema de informatización para dar una atención de calidad a las y los afiliados.Al respecto desde el Instituto informaron que se está cumpliendo con el pago de acuerdo a las certificaciones que cada prestador presenta. También se detalló que se estableció un horario reducido para la atención de urgencias, aunque se recibieron también solicitudes que no eran urgentes.“Permitimos que las ordenes se retiren por web y modificamos el sistema aunque muchos afiliados siguen viniendo” dijo Cañete, quien detalló que el organismo adhirió a la decisión del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) y agregó que se reciben vía Whatsapp solicitudes de medicación crónicos y altos costos, todas medidas que se fijaron para garantizar una menor concurrencia.La diputada Carmen Toller sostuvo que se ha puesto a disposición en gestiones anteriores para trabajar sobre una nueva ley de la entidad, y sugirió que el informe ofrecido en esta videoconferencia de manera tal de poder darlo a conocer a los afiliados.Diputadas y diputados consultaron sobre la entrega de drogas oncológicas y para enfermedades crónicas, a lo cual desde el organismo informaron que debido al crecimiento de la demanda que ha tenido el sistema de salud, se ha presentado un proyecto de ley a través del Ministerio de Salud, “donde hacemos referencia a que la salud no tiene precio pero si costos” dijo Cañete, por lo cual han solicitado la creación de fondo especial para “medicamentos catastróficos” y se refirió a la problemática que implican los medicamentos importados y los que necesitan cadenas de frío. “Cuando hay un reclamo intentamos acudir de forma inmediata. Asumimos errores en las demoras, pero son sin intención de perjudicar a alguien” sostuvo.Además, se informó que las delegaciones solo están abiertas para atender urgencias, y todo aquello que es postergable debe respetar la norma del aislamiento, mientras que todos los afiliados que necesiten con carácter de urgente algún procedimiento están habilitados a hacer los trámites.La diputada Gracia Jaroslavsky pidió “un trabajo de reformas en muchos aspectos, entre ellas delimitar erogaciones deben ser tomadas por otro organismo” y se puso a disposición al igual que las demás legisladoras y legisladores, para trabajar en una nueva ley para el Iosper para poder brindar una mejor atención.El diputado Néstor Loggio requirió información respecto al déficit del año 2019 en el Iosper. En este sentido el presidente de la obra social informó que es de 200 millones de pesos y señaló que la entidad fue la primera en elaborar “un balance social que es la conformación de los números y lo de gestión”.Por su parte el diputado Gustavo Zavallo dejó la inquietud respecto a la necesidad de modificar la ley de procedimientos constitucionales en relación a los amparos presentados antes de la reforma. En este orden Cañete sostuvo que en primera instancia se continúa manteniendo una relación de un 40 por ciento de fallos a favor de la obra social en los amparos y destacó que ha habido una disminución de los mismos.El diputado Esteban Vitor se interiorizó sobre el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos – CEMENER- del cual desde la obra social se indicó que “es un centro de alto rendimiento de muy alto nivel del cual deberíamos estar orgullosos pero que no tiene la concurrencia que imaginábamos”.“El paciente que concurre al Cemener es porque tiene derivación de un oncólogo. No tenemos explotación a pleno porque hay muchos profesionales que tienen sus institutos privados” sostuvo Cañete y añadió que "hay muchos pacientes que vienen desde Buenos Aires y otras provincias a hacer uso de las instalaciones, lo cual nos enaltece”.El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Jorge Cáceres, se refirió a la necesidad de continuar avanzando en legislación que incorpore las nuevas tecnologías, en este sentido hizo hincapié en la auditoria medica online, lo que le permite al afiliado tener mayores soluciones, por lo cual destacó que “es importante facilitar las herramientas para la obra social, el afiliado y el prestador”. Desde el Iosper se informó que se está trabajando en la incorporación de la telemedicina y la receta electrónica, así como en la aplicación del sistema QR.