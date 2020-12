Redacción de Página Política De la

La exposición de Osuna

“Estamos hablando de una cuestión de salud pública pero también hablamos de una apuesta muy fuerte por la igualdad y la no discriminación”, inició su mensaje la legisladora que en su tratamiento médico tiene un aporte de oxígeno con cánula nasal. “Por sobre todas las cosas esta es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años”, remarcó la dirigente.Expresó su “orgullo” por pertenecer a un gobierno que “asume plenamente este proyecto y salda una deuda que no justifica más demora”. “Es muy interesante ver que es lo que ha pasado con los hitos que marcan las conquistas por los derechos que se han logrado en la Argentina. Hay coincidencias entre las reivindicaciones logradas y un gobierno popular, ese ida y vuelta, esa dinámica que ha permitido que en la Argentina se logren leyes como el voto femenino, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y esta ley”, repasó Osuna.Dijo que esos procesos tienen que ver con luchas que ganan a procesos de “negación a ver la desigualdad, de solapar razones que hacen a la igualdad y que hacen a las posibilidades de poder elegir”. “Ahí vamos dejando marcas en esta historia”, resumió Osuna que negó que la iniciativa tenga “sea en contra de la vida”. “Por el contrario, es una apuesta al amor, a la Justicia, en contra de la miserabilidad de estar expuestos sin tener herramientas para defendernos”, defendió el proyecto.Puso de relieve que, además, “es la potencia que da además esa construcción de nuestra organización de los feminismos, de nuestras comunidades organizadas, de un pueblo y un gobierno que comprende”.Emocionada, y cuando los diputados en el recinto se ponían de pie para aplaudirla, Osuna cerró mostrando el pañuelo verde en la muñeca. Pidió “que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por miles de chicas que ya no están, por las que van a venir y van a recordarnos por haber cumplido con nuestra palabra”.