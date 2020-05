Redacción de Página Política De la

“Resulta para nosotros, y todos los argentinos, motivo de orgullo y esperanza que una gestión nacional como la del presidente Alberto Fernández -acompañado por su excelente equipo- vuelva a poner los intereses de la totalidad de los ciudadanos y del país en general, por sobre los de un pequeño grupo de especuladores financieros internacionales”, dice el texto conocido este jueves en el marco de las negociaciones que está llevando el ministro de Economía, Gustavo Guzamán.Para los legisladores, “en medio de una crisis mundial de dimensiones históricas, donde la totalidad de los países ven crujir sus economías por efecto de la lucha contra la pandemia, donde la muerte y la enfermedad ocupan todos los aspectos de la vida del planeta, solo aquellas personas sin escrúpulos, sin bandera, sin humanidad, pueden realmente pretender que la atención de las necesidades básicas de la población toda y de sus economías puedan ser desplazadas para satisfacer la ambición del sector financiero trasnacional. Se terminó el gobierno de unos pocos de (Mauricio) Macri; con Alberto (Fernández) comenzó el gobierno para todos”.Los diputados destacaron “la inmensa voluntad de trabajar por la recuperación de nuestro país y de solucionar sus acuciantes problemas, ha quedado demostrado en el hecho de que, aún en el marco de la crisis sanitaria sin precedentes, los equipos económicos de nuestro gobierno nacional han cumplido en la presentación de las propuestas de reestructuración de la deuda mencionada”.Más adelante, sobre la deuda, señalaron que “nunca debe olvidarse que la misma fue generada y multiplicada al extremo por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, habiendo utilizado el dinero de todas y todos los argentinos, mediante la fuga de riquezas y la especulación financiera de un grupo de amigos del círculo íntimo de Macri, para únicamente hundir estrepitosamente al país”.Y agregaron: “Esta situación parte de un proceso de endeudamiento sin precedentes, que incluso fue más lesivo a los intereses nacionales que la toma de deuda de la dictadura genocida que comenzó el 24 de marzo de 1976. Macri consolidó una deuda externa insostenible que hipoteca el futuro nacional. Y lo hizo sin que podemos constatar una sola obra, un solo hecho tangible con el dinero del endeudamiento. Con Macri, junto con el endeudamiento, creció el desempleo, la pobreza, la indigencia y la exclusión social”.En el texto se destaca que la posición nacional es apoyada ampliamente, no sólo en nuestro país por todos gobernadores, oficialistas y opositores, sino por los más respetados académicos, empresarios nacionales, representantes gremiales, organizaciones regionales, economistas y especialistas de prestigio internacional, e inclusive por organismos internacionales de referencia como el FMI, el Banco Mundial y la Cepal. La semana pasada el Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio en Entre Ríos apoyó las negociaciones que se llevan adelante.“El mundo entero reconoce la necesidad de reconstruir las devastadas economías nacionales y regionales, sin lo cual no se puede esperar ningún futuro para nadie”, dice el documento.Los diputados también le dedicaron un capítulo a los medios de comunicación.“Nunca más que ahora queda de manifiesto que solamente el egoísmo extremo, la hipocresía y la inhumanidad de algunos acreedores internacionales puede oponerse a negociar con una propuesta seria, responsable y sustentable. Pero también puede verse hoy, más que nunca, la actitud despreciable de algunos actores locales –minoritarios- que haciendo gala de su desinterés absoluto por el bienestar general o por la economía nacional, presionan, critican, mienten y operan en medios amigos para evitar que el proceso de renegociación pueda llegar a buen término para la Argentina”, sostuvieron.Y añadieron: “Repudiamos en particular el rol de operadores mediáticos y medios de comunicación que llevan adelante un plan de lobby inescrupuloso en favor de los intereses de los acreedores salvajes”.“Los representantes de los fondos especulativos internacionales están desesperado; acorralados por la crisis económica y financiera mundial, pretenden descargar sus ingentes pérdidas sobre nuestras espaldas. La deuda argentina era insostenible antes de que el Covid19 desate el desastre sobre la salud y la economía mundial. Esto fue reconocido inclusive por los organismos internacionales que propiciaron fuertemente ese proceso de endeudamiento. ¿Cómo entonces no acompañar una posición como la argentina, en la que se plantea privilegiar la recuperación y el crecimiento, como condición para poder cumplir con los compromisos asumidos?”, apuntaron con citas a la “mejor tradición de independencia económica y soberanía política que implementó Juan Domingo Perón ante las presiones internacionales, librándose del problema del endeudamiento, y Néstor Kirchner, cuando le dijo adiós al FMI”.