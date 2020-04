Plan A

. Con asistencia de los 34 diputados. Es lo que vienen pidiendo los propios legisladores y lo que implicaría una normalización de la actividad legislativa que no haría ruido con ninguna disposición reglamentaria. Para eso se usarían las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones, que permitirían una disposición de las bancas más espaciada que en el recinto y un mayor lugar físico para la presencia de asesores y personal de la Cámara, a fin de observar las normas del distanciamiento social. De cualquier modo, requeriría de la autorización para toda una movilización de legisladores y asesores desde distintos puntos de la provincia.Con presencia sólo de las autoridades de Cámara y los presidentes de los cuatro bloques políticos y el resto de los diputados participando de la sesión vía Zoom. Aquí sí podría utilizarse el recinto de Diputados, porque serían no más de diez personas presentes, contado taquígrafos. Supondría, en principio, menos riesgos y tendría, en consecuencia, más posibilidades de ser aprobada por la autoridad sanitaria. Pero iría en contra del planteo de los diputados para estar presentes y, para algunos, abriría dudas y discusiones sobre la validez legal de las decisiones que se adopten.Al menos hasta la semana pasada, cuando el gobernador Gustavo Bordet se reunió con los legisladores, no había urgencias de parte del Ejecutivo que requieran de la sanción de leyes en el marco de la emergencia.Pero la Cámara necesita sesionar. Cuando se declaró la cuarentena, el 20 de marzo, las sesiones ya registraban atraso. Diez días antes se había caído la que iba a ser la primera sesión ordinaria del año. El horno no estaba para bollos: 36 horas antes, una imponente movilización de mujeres frente a Casa de Gobierno había reclamado explicaciones al poder político por el femicidio de Fátima Acevedo. Y la oposición amagó con pedir la interpelación de la ministra Rosario Romero. Pero la pandemia pronto apagó ese incendio.Diputados tiene que sesionar para dar continuidad a una tarea legislativa que, en este cuadro de excepción motivado por la cuarentena obligatoria, se ha expresado en el funcionamiento de las comisiones en base a una plataforma virtual, pero escrita. Ahora se sumó el uso de la aplicación Zoom, que permite el debate en vivo, y la mesa de entrada virtual para la presentación de proyectos.“El plan A es sesionar con presencia de los 34 diputados. Lo vamos a resolver esta semana una vez que sepamos si nos permite el comité de emergencia trasladar 40 personas de distintos puntos de la provincia y con qué resguardo; si tenemos un espacio físico que nos autorice ingresar 40 personas mínimo. De obtener estas autorizaciones, sesionaremos en modo presencial, que es lo que todos queremos”, dijo ael presidente de la Cámara, Ángel Giano.La otra opción, inédita, de sesionar por videoconferencia “obliga a analizar la normativa que está direccionada a una sesión en el recinto. Tenemos que ver la forma de validación, en el marco de la normativa vigente, de lo que nos permite la Constitución”, explicó el legislador. De eso se está encargando el abogado Carlos Saboldelli, secretario de la Cámara.“Hemos dictado decretos todos estos días para poder crear las comisiones, integrarlas, conformar la mesa de entrada virtual, contratar el programa para la videoconferencia”, repasa Giano, para dar cuenta del estado de excepción que podría justificar estrenar el modo virtual. Pero insiste: “El plan A es sesionar en forma presencial, vamos a agotar todas las instancias para eso”.Por lo pronto no hay pedidos del Ejecutivo a la Legislatura. Pero es muy probable que los haya y, para eso, las cámaras deben encontrar el mecanismo más adecuado para funcionar en la cuarentena.“Lo que hay son dictámenes de comisión que esperan ser tratados y muchos proyectos nuevos que deben tener su ingreso en una sesión para luego ser tratados en comisión”, explicó ael presidente de la bancada oficialista, Reynaldo Navarro.Por estos días también se da un trabajo de adaptación a la creación de nuevas comisiones y división de las existentes hasta el período anterior (de 11 pasaron a 23) para “cursar los proyectos a la comisión correspondiente y entrar todo lo presentado como para darle continuidad a la tarea legislativa”, acotó Navarro.