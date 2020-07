Redacción de Página Política De la

La versión oficial que se dio afue que no había asuntos urgentes que tratar y que en el mayor momento de circulación del virus desde que se inició la pandemia resultaba prudente evitar los movimientos que implica montar una sesión, en la que se involucra al menos una docena de personas, más allá de las autoridades de Cámara y los jefes de los cuatro bloques políticos que asisten al recinto.El único contagio confirmado en la Cámara es el de una legisladora: la diputada de Cambiemos Ayelén Acosta. Pero ese caso no implica ningún riesgo sanitario para la Legislatura ya que la diputada del PRO vive en Escobar, provincia de Buenos Aires, a pesar de ser diputada provincial de Entre Ríos y tener domicilio en la provincia.Esta anomalía, cuestionable desde el punto de vista de su representación, termina siendo una ventaja para el contexto sanitario. Es que Acosta contrajo la enfermedad en Buenos Aires y nunca pisó el recinto en este período de cuarentena en el que Diputados ha sesionado de manera virtual, sólo con la presencia de los jefes de bloques y autoridades de Cámara. Por lo pronto, la legisladora no presenta síntomas y ha mantenido en este tiempo el trabajo en comisiones, de modo online.Las versiones sobre contagios en la Legislatura referían a parientes de empleados. Por las dudas, se decidió no tomar el riesgo de una sesión que, aseguraron fuentes oficiales a, hubieran hecho de cualquier modo si las urgencias legislativas así lo demandaban. Pero no había ningún asunto que requiera un rápido tratamiento entre los cinco despachos de comisión que se produjeron en las últimas semanas.La última vez que la Cámara sesionó fue el 1 de julio, cuando los diputados del oficialismo le dieron media sanción al proyecto de ley de Emergencia Solidaria que elevó el Poder Ejecutivo. Después de ese trago amargo para muchos diputados peronistas, el bloque del PJ no se ha vuelto a reunir para hablar de política.La próxima sesión será recién dentro de quince días, en la segunda semana de agosto.