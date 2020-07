Redacción de Página Política De la

Sin embargo, el obligado turno de los homenajes careció de alusiones a la controvertida iniciativa que, con disciplina partidaria, se aprestaban a votar después los diputados peronistas.El primero en hablar fue, paradójicamente, un diputado de Cambiemos. Manuel Troncoso, ex funcionario de Mauricio Macri y hombre allegado a Rogelio Frigerio, se presentó como como peronista “sin aditamento” y dijo que le debe a Perón su decisión de militar en política. El diputado de PRO reivindicó la tercera posición que propuso el movimiento peronista y al “león herbívoro” que con su abrazo a Ricardo Balbín simbolizó la “cultura del encuentro que hoy necesitamos más que nunca los argentinos”.Después hablaron tres diputados peronistas. Diego Lara y Julio Solanas se mantuvieron dentro de la evocación histórica. Es más, el diputado kirchneristas prácticamente coincidió palabra por palabra con Troncoso en la referencia del abrazo con Balbín.En cambio, José Cáceres no la dejó pasar. El secretario general del PJ de Entre Ríos dejó para el registro taquigráfico una simpática respuesta al diputado del PRO: “cualquiera se puede autopercibir peronista”, dijo, pero le reprochó decirse peronista y haber integrado el gobierno de Macri.“Nadie tiene el peronómetro, pero los enemigos de Peron recorren una línea histórica. Cuando los gobernantes más se parecieron a Perón, más fueron atacados de dictadores, tiranos, corruptos”, afirmó, para referirse a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández como “lo más parecido a un gobierno peronista”.“No hace falta el peronómetro, basta con ver donde estuviste en cada momento”, sintetizó.