Redacción de Página Política De la

Media sanción

Hasta en el turno de los homenajes -que suele ser el espacio que retiene el debate ideológico cuando Labor Parlamentaria ya tiene todos los asuntos del día acordados- fue un himno a la armonía. Las menciones al Día del Trabajador, el aniversario del nacimiento de Evita, o la evocación por los 43 años de las Madres de Plaza de Mayo no hicieron ruido alguno.No había nada que discutir, porque todo ya había sido acordado en comisión. De hecho, el presidente de la Cámara, Angel Giano ponderó los acuerdos alcanzados con todos los bloques, para sesionar y tratar los proyectos que fueron sancionados. "Esta manera virtual ha sido la primera que se ha celebrado a nivel país y nos permitió ser de las primeras Cámaras que están trabajando a pleno a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio", valoró.Aunque los desperfectos técnicos no desaparecieron –persistieron problemas de audio y también de calidad de imagen, que demoraron muchas veces el trámite- la dinámica de la sesión virtual mejoró respecto a la primera experiencia de hace 15 días, con la adopción del voto a mano alzada, que no necesita de un buen audio e imagen para ser efectivo.También hubo otro cambio respecto a la primera sesión, aunque de color. Llamó la atención las máscaras transparentes que en el recinto lucieron los dos diputados peronistas sentados en sus bancas: Reynaldo Navarro (jefe del bloque oficial) y Juan Domingo Zacarías (del MSE en Cambiemos). Como si el look estuviera inspirado en las extracciones políticas, los no peronistas –Esteban Vitor (PRO) y Gustavo Cusinato (UCR)- optaron por continuar con el discreto barbijo.En el estricto plano legislativo, lo más importante fue lo que ya se sabía que iba a ocurrir: media sanción el proyecto de ley que modifica el artículo 48° de la ley 10.644 de Régimen Comunal. La reforma implica que los empleados, integrantes del Departamento Ejecutivo y Consejo comunales quedarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen del Instituto de Obra Social de la Provincia, a la Caja de Jubilaciones y al Seguro Social (Ley 3011).El proyecto venía con dictamen unánime de las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social y la de Asuntos Municipales y Comunas, donde se destacó el “reconocimiento de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Provincial que este proyecto considera”.“Hemos llegado a un consenso teniendo en cuenta una realidad particular que afecta a trabajadores de las comunas de la provincia”, sostuvo el diputado Juan Huss (PJ), presidente de la Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social, y señaló que se trató del reconocimiento de derechos, en materia de prevención, de seguridad social “en este proyecto que se ha ido nutriendo por el aporte de integrantes de las Comisiones, por lo cual se le incorporaron dos aspectos que es la integración de las y los trabajadores y presidentes de comunas, al Régimen previsional y a los Seguros Solidarios de Vida” explicó.Por su parte el diputado Diego Lara (PJ) señaló, en este sentido, que esta reivindicación de derechos viene como consecuencia de haber alcanzado el “consenso político” en toda la provincia para sancionar en 2019 la Ley de Comunas (Ley 10.644) para lo cual hubo un trabajo integral con la conformación de una Comisión Bicameral que trabajó en este sentido. “Estamos frente a una reforma no menor, modificando una ley orgánica de nuestra Constitución, que es fruto de una voluntad política de abordar la situación provincial del régimen comunal”.El diputado radical Julián Maneiro -autor de un proyecto similar que fue unificado en el expediente 24.086- señaló que “esta reforma requerirá de una posterior atención especial por parte de la Legislatura, para darle las herramientas necesarias a los organismos administrativos para que puedan cumplir sus funciones”.También la diputada Mariana Farfán (PJ), se refirió a la necesidad de utilizar el lenguaje inclusivo en la redacción de los proyectos, y agregó que “el universal masculino no nos representa, es importante construir desde el lenguaje”. Por ello indicó que la semana próxima presentará un proyecto referido al lenguaje inclusivo como así también para el tratamiento de cuestiones de derechos en la actual Legislatura.El diputado Nicolás Mattiauda (PRO), por su lado, dijo que “los recursos no son del gobierno, sino de los contribuyentes, y ellos están en vulnerabilidad. Será necesaria otra reforma para incluir nuevas comunas al régimen vigente”. Fue la única disidencia en el debate. Y no insumió más de dos minutos.