Así lo gestionó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ante el Consejo General de Educación. De este modo, se resuelve un paso administrativo que dejaba fuera del beneficio a suplentes que cesaron en sus cargos y que no lograron renovar el puesto o acceder a horas cátedra.Hasta ahora, los trabajadores que se encontraban temporalmente sin trabajo no podían acceder al beneficio debido a que su situación laboral no se encontraba actualizada en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. De esta manera, estos trabajadores figuraban, para Anses, como docentes en actividad.