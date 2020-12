“Estamos siendo agredidos”

Cronograma Las comisiones que debatirán la IVE tendrán una primera actividad este martes a las 10. Expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo planteando los fundamentos del proyecto.



Se anunciaron las presentaciones de los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.



A partir de las 14 expondrán especialistas en el tema, a favor y en contra de la IVE. A favor, hablarán Mabel Bianco, Estela Díaz, Mónica Fein, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Gollán, Nelly Minyersky, Silvia Oiserovich, Adolfo Rubinstein, Mario Sebastiani y María Luisa Storani; en contra, expondrán Rodolfo Barra, Úrsula Basset, Ernesto Beruti, Osvaldo Carnival, María Elena Critto, Pepe Di Paola, Hernán Munilla Lacasa, Marín Olivera, Miguel Ángel Schiavone y Fischel Szlajen.



Continuará la actividad el miércoles, el jueves habrá un encuentro de los legisladores de las cuatro comisiones para debatir los términos de los dictámenes de comisión con la idea de arribar al viernes cerrando la tarea previa al tratamiento de la IVE en el recinto.

En paralelo, también se tiene en comisión el debate del proyecto denominado de los 1000 días que contempla una protección integral a la maternidad deseada. El tema es tratado desde este lunes por las comisiones de Acción Social y Salud Pública; y en la Presupuesto y Hacienda en la que hay legisladores entrerrianos de todas las bancadas: Gustavo Hein (PRO); Atilio Benedetti (UCR); Marcelo Casaretto y Blanca Osuna, del Frente de Todos.En el caso de la IVE las comisiones que darán dictamen en conjunto son las de Legislación Penal; de Legislación General; de Acción Social y Salud Pública; y Mujer y Diversidad. Son sólo dos entrerrianas las que serán parte del debate y elaboración del dictamen: Carolina Gaillard, del Frente de Todos, que preside la comisión de Legislación Penal; y la legisladora radical Gabriela Lena que es secretaria en Mujer y Diversidad. Ambas votan por primera vez y, de antemano, se sabe su postura en favor de la IVE.Lo esperado es que el viernes haya dictamen de mayoría de las cuatro comisiones y que el tema sea tratado en sesión de la Cámara el día 10 de diciembre en lo que será un nuevo intento por legalizar el aborto en la Argentina.Así como Gaillard fue víctima de un escrache -cuando un grupo de militantes celestes se concentró por horas en la panadería de sus padres, en General Campos- Lena también ha sufrido acciones de este tipo de parte de grupos autodenominados pro-vida.El sábado escracharon su domicilio en Chajarí, “pero ya hubo otras veces que sucedió lo mismo”, contó a. “Pasan por delante de tu casa y te gritan algo, te pegan afiches, me han llenado de insultos, me tienen en sus oraciones -ironizó-. Otros escriben con mucho respeto pero hay gente que no”, lamentó la dirigente radical.“Nadie está a favor del aborto aquí. Hay que hacer bien el planteo. Lo que hay que hacer en la Argentina es no esconder el problema debajo de la alfombra. Es mejor que el aborto sea leal y no clandestino, que salga de la oscuridad”, opinó y evaluó que “hoy se ve más virulencia en el pañuelo celeste que en el pañuelo verde”.Lena dijo que la iniciativa del Ejecutivo, puesta a consideración de la Cámara baja, “no está mal”. Dijo que propondrá en comisión un apartado que profundice, que “ponga más énfasis” en un apartado referido a Educación Sexual Integral.“Hay alguna mención en el proyecto a las acciones en ESI pero me parece que debiera ponerse un poco más el acento en esto. Del mismo modo, en mi opinión debiera profundizarse en lo que refiere a garantizar el acceso a los métodos de anticoncepción. Estamos planteando esta propuesta y esperamos que se tenga en cuenta”, adelantó.Consultada respecto de la decisión del Ejecutivo de abordar, en paralelo, un programa integral de protección a la maternidad deseada, opinó que la propuesta “no modifica mucho las posturas”. “Los que están en contra, van a votar en contra. Me suena más a que Alberto (Fernández) intentó no pelearse con la iglesia”, evaluó.Lena estimó que los tiempos de la Cámara permitirán llegar al 10 de diciembre con el dictamen en el recinto y estimó que la iniciativa tendrá ese día media sanción.No dejó pasar, de todos modos, la pulseada que a lo largo de todo el año se dio entre oficialismo y oposición respecto de las sesiones virtuales en el marco de la pandemia. “Habrá que ver cómo se acuerda continuar con las sesiones remotas”, advirtió Lena. Mientras daba la entrevista, la Cámara baja llevaba un buen tiempo recepcionando los argumentos de una catarata de cuestiones de privilegio planteadas por legisladores de Cambiemos.Fue el modo en que se mostró el malestar ante el oficialismo por una convocatoria a sesión que no cumpliría con los tiempos reglamentarios que argumentaron que debiera darse con seis días de anticipación. El telón de fondo de este malestar tuvo que ver, además, con el tema en debate, sensible para la oposición, como es el recorte de fondos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna el PRO con Horacio Rodríguez Larreta.