14 Jun, 2018

Entre los legisladores nacionales por Entre Ríos --nueve diputados, tres senadores-- hay diez que ya han decidido su voto y en algunos casos ya lo han puesto de manifiesto en oportunidad de tratarse el tema en 2018.Las diferencias atraviesan las distintas bancadas. Así, por ejemplo, la diputada radical Gabriela Lena votará a favor pero quien la secundó en la lista, el dirigente del PRO, Gustavo Hein, lo hará en contra. Y la justicialista Mayda Cresto ratificará su adhesión a la consigna del pañuelo celeste y Carolina Gaillard volverá a mostrar su identidad de militante feminista.Hay seis legisladores que votan a favor; cuatro en contra. Pero hay dos senadores nacionales por Entre Ríos que aún no han definido su postura y que lo harán una vez que puedan conocer el proyecto en detalle.Uno es el justicialista Edgardo Kueider. Y la dirigente radical Stella Olalla está en la misma situación. Consultados porargumentaron que sólo con el proyecto en mano podrán definir una posición.Kueider avala “la despenalización” pero reconoció que sus dudas surgen en torno a “la legalización, los plazos, las condiciones”. Ponderó de igual modo que la decisión de Fernández, de algún modo, es una “salida salomónica” al acompañar la iniciativa de IVE con otra que protege y acompaña a la mujer que desea ser madre durante el embarazo y hasta los dos años de vida de su bebé. Adelantó que no demorará en dar a conocer su posición apenas pueda conocer el texto.Olalla asegura que no va a “firmar un cheque en blanco” en el tema y tras remarcar su posición y su reclamo para que se profundice la Educación Sexual Integral, adelanta que sólo podrá fijar postura luego de mirar el proyecto. Lamentó la virulencia del debate entre “verdes” y “celestes” que termina por teñir “asuntos que no tienen nada que ver”. No dejó pasar al respecto la polémica en torno el debate en torno al pliego de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes que fue resistida por su postura en favor de la IVE. “Hablamos de políticas públicas para los niños y no podemos quedar entrampados en los dos colores”, reclamó.Algunos medios porteños incluyeron al diputado Marcelo Casaretto entre quienes no tienen opinión de antemano. Pero el legislador dijo a este portal que está de acuerdo “con lo que planteó Alberto (Fernández) ante la Asamblea Legislativa”. “En su momento dije que iba a seguir el debate, que íbamos a debatir el asunto en el bloque. Tengo mi posición personal y me parece bien lo que ha planteado Alberto sobre este tema. Voto el proyecto de Alberto, aclaró.Votarán a favor de la Interrupción voluntaria del embarazo los diputados peronistas Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto; los radicales Gabriela Lena, Atilio Benedetti y Jorge Lacoste, estos dos últimos hicieron uso de la palabra en 2018 fundando su voto a favor.En la nota, aquí, los discursos de los radicales así como también el de Mayda Cresto.