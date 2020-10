No fue contra el Gobernador, pero..... Martín Roberto fue consultado en la entrevista de Radio Máxima sobre como manejó la situación ante los reclamos que le transmitieron al Gobernador.



Dijo: “Nosotros no pateamos ningún tablero político, el 21 de septiembre con todos los gremios, ATE, UPCN, la Asociación de Profesionales del Hospital, con jefes de distintos Servicios y funcionarios de Salud del Primer nivel del Municipio planteamos la situación. Ahora si a eso se va a responder con una represalia no está en nuestros cálculos que eso ocurra porque no entendemos a la Política de esa forma. Deberían preguntarle al Gobernador y a la Ministra de Salud porqué motivo, con todo el trabajo que hemos venido haciendo y reconocimiento que recibíamos hasta hace una semana en la que nos consideraban unos ídolos, después de presentar esa carta ambos actuaron como actuaron. Y que quede bien claro: esa carta nunca fue contra el Gobernador”.



Y advirtió que “ahora que la carta es pública habrá un pueblo de Gualeguaychú que estará pendiente de como las nuevas autoridades del Hospital, el director designado y su equipo, resuelven todas esas cuestiones y deficiencias que se plantearon. Y si no lo hacen deberán dar cuentas”.



Piaggio señaló sobre Bordet: “Tenemos más coincidencias que diferencias con el gobierno provincial, pero esto no nos inhabilita a marcarle nuestras diferencias. Es el caso de la derogación de la Ley de la Madera, sobre lo cual tenemos un claro desacuerdo y así lo expresamos. El Gobernador habilita las fumigaciones y el uso de agrotóxicos en distancias inadmisibles y nos hemos opuesto. Lo mismo ha ocurrido respecto al funcionamiento de la pastera Botnia. Creemos que esto debe ser puesto sobre la mesa, discutirlo y ponerlo en conocimiento de la población”.

Su salida se dio en un proceso de tensiones internas dentro de la institución sanitaria que derivaron en un enfrentamiento con trabajadores, desplazamiento de jefes de Servicios con larga trayectoria y renuncia de profesionales a jefaturas. Eso no pudo saldarse en un encuentro del entonces director con los gremios y asociaciones del sector médico, quienes llegaron a denunciar mal trato con el personal.El funcionario saliente fue firmante, junto con integrantes de su espacio político, de una carta enviada a Gustavo Bordet en la que le pide que se salde “la deuda histórica en materia de salud con los entrerrianos”. Se cuestionó que “la región sanitaria IV cuente con muchísimos menos recursos que los necesarios para atender la gran mayoría de la población del sur entrerriano” y que “la obra del Bicentenario está lejos de ser puesta en funcionamiento en su máxima capacidad”. El avance de esta obra tuvo inconvenientes con la empresa Caballi SA. ¿Les suena? Es de Miguel Marizza. ¿Les suena?El ex director brindó una entrevista a Radio Máxima que enmarcó el cuadro de situación en clave política. “Hasta hace una semana éramos unos ídolos por cómo manejábamos la situación sanitaria en Gualeguaychú, pero la carta al Gobernador con nuestros reclamos evidentemente molestó”, dijo. ¿Quién filtró la carta a los medios? Tiene fecha del 21 de septiembre, Día de la Sanidad.Sostuvo, en definitiva, que lo que molestó fue “el no tolerar que le pongan sobre la mesa las deudas históricas en materia sanitaria con Entre Ríos”. “Creemos que hay una deuda histórica que viene desde muchos años atrás, que no se lo endilgamos a nadie ni responsabilizamos directamente a nadie, pero estamos convencidos de una concepción diferente de cómo se deben resolver los conflictos”. E insistió: “Hace más de diez años que venimos hablando de las inequidades existentes en términos de salud y los desafíos que tenemos. En cada instancia que hemos tenido ante las autoridades provinciales se lo hemos planteado para que no vayan por esa senda”. En esas palabras se puede descifrar la imperiosa voluntad de plantear la cuestión sanitaria sobre la superficie.Las palabras de Piaggio fueron para Bordet, pero la crítica puede ser para el peronismo que gobierna hace 17 años con dos crisis de carácter profundas como fueron la de 2001 y la actual. El Gobernador fue secretario de Salud, puede hablar en los mismos términos. Desde el sillón de Urquiza se deshizo de la troup de Allende en la cartera sanitaria, ubicó a Sonia Velázquez, una técnica de carrera y discípula de Ginés González García.Los Piaggio, quizás, estén aportando algo novedoso al PJ, decir las cosas públicamente. También queriendo mostrar un modelo nuevo de gestión de caras al 2023. Y, sobre todo, una cátedra abierta de cómo pelearse con el gobierno provincial.Piaggio intendente no dudó en dar marcha atrás cuando los contagios empezaron a alarmar a la ciudadanía. Su posición lo puso en la vereda de enfrente a Adán Bahl que enimpulsaba la apertura y endecía que la responsabilidad era del gobierno nacional y provincial. Esas diferencias se vieron expresadas, luego, en la suspensión de las conferencias que ambos jefes comunales debían dar.El Intendente evitó quedar enredado en la polémica que arrastra semanas en la ciudad. Incluso, la semana pasada se mostró con Bordet en la reunión de la Liga de Intendentes del PJ. Bahl, el otro intendente anotado para el 2023, no estuvo.Hace unas semanas participó de un debate legislativo sobre agroecología en la Cámara de Diputados; mientras que Farfán tiene un rol protagónico en el debate por la ley de paridad de género que tiene a Laura Stratta (otra candidata para la sucesión) al timón de la iniciativa próxima a convertirse el ley.Piaggio fue secretario de Salud y ungido candidato a intendente por decisión de Juan José Bahillo (otro candidato para la sucesión). En 2015 Sergio Urribarri se había inclinado por Germán Grané.Gualeguaychú tiene dos candidatos para el 2023. Bordet los conceptualizó cuandolo entrevistó. Del Intendente habló de una impronta particular en la gestión; a su ministro lo calificó de amigo.Los ruidos en el oficialismo pueden ser la puerta de escape a tanta atomización durante décadas.