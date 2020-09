Redacción de Página Política De la

Después avanza hacia un punto en el que se toca con las críticas más radicalizadas a la cuarentena, esas que hasta llegaron a descreer del conocimiento científico: "El 20 de marzo, por un Decreto de Necesidad y Urgencia se estableció que todos los sanos de la República Argentina tenían que permanecer en sus casas, novedad absoluta porque desde la Biblia hasta el 2020 todas las pandemias se resolvieron aislando al enfermo y permitiendo que se desarrollara la vida social en las comunidades. Pero se nos dijo que era para achatar la curva y que de esta manera íbamos a lograr que no colapsara el sistema sanitario”.Finalmente, abre paso a un cuestionamiento de las gestiones de gobierno abiertamente confrontativo: “¿Qué se hizo al respecto en la provincia de Entre Ríos y específicamente en Paraná? Lo que hace el peronismo desde que está gobernando: nada. Nada de nada".La declaración política -que publicó la agencia APF- lleva las firmas del presidente del Comité Capital, el ex concejal varisquista Carlos González, junto a la actual concejal del mismo espacio interno, Claudia Acevedo, dos dirigentes que mantienen fidelidad con el líder del espacio, el exintendente Sergio Varisco, que cumple en prisión domiciliaria su condena por narcotráfico. También agrega su firma el dirigente de la corriente Illia, Gustavo Curvale, que el año pasado compitió en la interna contra Varisco por la candidatura a intendente de Cambiemos.El documento afirma que “los lugares sanitarios que se incorporaron fueron los inaugurados por Cambiemos, tal es el caso del Hospital de la Baxada. De lo demás, nada se hizo. Hoy se hace un hisopado que resulta positivo y se declara que la gente que está en contacto directo con el infectado también está contagiada de covid-19, sin haberles practicado ningún testeo. Esto es así seguramente porque no se ha adquirido la cantidad necesaria de test"."Hoy nos dicen que el 80% de las camas de los hospitales están ocupadas con pacientes de COVID -19. El sistema ya está colapsado y para resguardar el 20% restante no se están atendiendo otras patologías: se deja sin asistencia a nuestros mayores y a personas con distintas enfermedades", advirtió la conducción de la UCR de Paraná."Lo anticipamos, utilizamos el sentido común para darnos cuenta de que en una ciudad de 360 mil habitantes era imposible sostener un sistema de salud adecuado invirtiendo en 36 respiradores", remarcan."Queremos recordarles a quienes nos gobiernan que la Salud Pública es un derecho para los ciudadanos y un deber para los gobernantes. En marzo había una razón para que nos pusieran a todos en cuarentena y la razón era que teníamos que prepararnos para recibir un virus del cual nada se sabía", lamentaron."Hoy, estamos en septiembre y seguimos igual que en marzo pero con una sociedad crispada, con una economía que ya colapsó y con un funcionamiento catastrófico de las cosas cotidianas. Señores: llegó la hora de que nos digan la verdad", plantearon.