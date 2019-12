Redacción de Página Política De la

Características de Entre Ríos

Desde Buenos Aires

En línea con la crítica que ya había esgrimido Federación Agraria, FARER advirtió: “Acabamos de asistir al anuncio de retenciones que poco y nada se condicen con el marco de diálogo anunciado. Es más, la Mesa de Enlace nacional aún no se ha reunido con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y ya han sido oficializadas las medidas que afectan al sector. Resulta necesario que Estado y entidades se sienten a la mesa a discernir particularidades de cada cadena productiva, a realizar un análisis profundo de todos los engranajes del sistema”, reclamó la Federación que preside José Colombatto.“Otra vez, la palabra “consenso” es fuego de artificio, verba decorada para un período que busca adhesiones pero que no conlleva compromisos”, criticó la organización que recordó que Farer tanto como su institución a nivel nacional, la CRA que preside desde el martes el entrerriano Jorge Chemes, “siempre rechazaron las retenciones y eso incluye el gobierno anterior”.“Hoy, desde las frías y técnicas oficinas gubernamentales se habla de ‘derecho de exportación’, pero no es más que un impuesto encubierto. Un gravamen que no conoce de grises, no tiene en cuenta las particularidades de las zonas productivas y es una puñalada a diversas economías regionales”, apuntó el documento.Farer marcó las particularidades de la provincia que tiene “rasgos propios” y que ha pasado “por inundaciones y sequías”. “Con una trama de caminos rurales destrozada, con pocos incentivos para producciones alternativas, con un sistema financiero que le permite tomar créditos sólo a los que no lo necesitan, así y todo, el campo, es sin duda alguna, el principal motor económico de Entre Ríos”, se posicionó.“Es un sector productivo que no especula, que siempre tira para adelante, que da empleo, que tributa y que nuevamente ha sido apuntado por el Estado Nacional para sacudirle los bolsillos. Es una historia de nunca acabar”, lamentó el sector.Citan y cuestionan los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en entrevista con Página 12 en las que asegura que “van a defender el trabajo y la producción nacional”. “¿Cómo se explica que mediante políticas que desalientan la inversión puede lograrse eso?”, impugnó Farer.“Estamos otra vez, ante medidas de tinte unitario”, cuestionó el sector que agregó que “por más que se intente maquillar desde el poder político, este país sigue mirando esencialmente de la General Paz para adentro”.“El país federal sólo existe en los discursos edulcorados ante los medios o en los actuados debates legislativos. Estas medidas buscan dólares frescos ante la inoperancia de encontrar otras vías de recaudación, pero no tienen en cuenta todo el esfuerzo cotidiano del interior de la Argentina. Familias, comunidades, ciudades enteras viven, trabajan y hacen grande este país desde el campo”, concluye el texto y añade: “Otra vez, desde un despacho refrigerado, ajeno a la Argentina profunda, se toman medidas sin siquiera conocer el esfuerzo y la realidad de millones de argentinos. Otra vez les toca a los mismos”.