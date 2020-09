Sin embargo; un nuevo tribunal constituido por Miguel Angel Giorgio, Bernanrdo Salduna, Smaldone (en disidencia), Omar Carubia y Mizawak (en disidencia); dio luz verde a amparistas para llevar el reclamo a Capital Federal. Se trata de trabajadores que habían sido recategorizados y pasados a planta en la gestión de Sergio Varisco. Luego, el intendente Adán Bahl decidió dejar sin efecto esos pases mediante el decreto 393/2020. El actual jefe comunal había dejado a trabajadores nombrados en la gestión anterior en un limbo, aunque luego muchos fueron reincorporados vía contrato. Si correspondía o no mantener el cargo fue el tema que atravesó todos estos meses el debate ante la interposición de amparos.Tras el recurso de queja, será entonces la Corte –según supo Página Judicial - quien resuelva el expediente “Fernández, Cristian Maximiliano c/Municipalidad de Paraná/Acción de Amparo”. También le hicieron lugar a Héctor Céspedes y Eliana Garzón.El primer round se jugó a fines de junio. En esa ocasión con el voto de Martín Carbonell se definió en una ajustada deliberación que terminó 5 a 4 en favor de la administración de Bahl.Fue un proceso polémico, luego de que abogados defensores difundieran un comunicado en el que ponían dudas sobre el proceso en sí luego de que viralizara el borrador del fallo de Susana Medina que favorecía a los trabajadores cuando, finalmente, no fue así. Al tratarse de un borrador, la vocal corre con protección. No obstante, los representantes de un los trabajadores (Luciano Rotman, Aranzazú Quiroga, Ruben Sieber, Ramiro Menis, Carlos María Fenés, Daiana Moretti, Juan Manuel Britos, Diego Beber, Leopoldo Cappa, Raúl Muñoz y Ramiro Pereira), hicieron saber además “que las sentencias contradictorias emanadas del máximo organismo judicial, y las versiones en uno y otro sentido, pueden generar fundadas sospechas sobre la transparencia de los procedimientos”.Éste último fallo no se publicó, lo que protege a la vocal de exponer públicamente los cambios de criterio, aunque se conozcan.La historia de Medina y sus cambios de pareceres en un mismo proceso tienen un antecedente en el ámbito de los trabajadores. Es el caso de El Diario de Paraná y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 541/08, en el que Medina tenía decido votar por la inaplicabilidad. Esa información llegó a los trabajadores de la empresa y luego de un largo camino de movilizaciones en la puerta de los tribunales y campaña de concientización en las redes sociales que contó con el apoyo de todo el arco gremial local, terminó votando en favor de la resolución que había sido homologada por el máximo órgano laboral de la Nación.