Se cumplieron dos de las tres etapas del proceso. Es decir antecedentes y oposición. Resta la entrevista. Para la presidencia del organismo, la diferencia entre el primero y el segundo es mínima. El diputado justicialista Diego Lara se impuso por 0,15 al presidente interino Federico Tomas, según publicó la agencia APF El 13 de julio el Tribunal de Cuentas cumpliría cuatro años con un presidente interino, luego de la salida de Guillermo Smaldone tras una larga polémica en el Poder Judicial que no se resolvió. Desde aquella salida hubo idas y vueltas para que se constituyera un jurado. El primer escollo fue, precisamente, aprobar una ley que reglamente el concurso, como lo establece la Constitución y motivo por el cual el caso Smaldone fue judicializado.En Casa de Gobierno, cuando eligieron a Tomas para presidir el organismo tras la salida de Smaldone, el criterio fue acudir al abogado más antiguo de la casa.Pasaron tres años y se abrió finalmente el concurso. Días antes se conoció una reglamentación del Ministerio de Gobierno que fue comentada por los interesados para titularizar cargos. A través del decreto 2664, se modificó el régimen en el ítem “Antecedentes Profesionales”. Hasta ese momento, los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y en el ejercicio libre de la profesión. La norma actual incorporó una nueva clase: “antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en organismo de naturaleza constitucional”. En el Tribunal de Cuentas lo decodificaron de la siguiente manera: la reforma está hecha para alguien que haya integrado un organismo de control o juzgamiento. Por ejemplo el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Quién se favorecería entonces? Lara.La advertencia quedó en el mundillo que convive en el edificio de Andrés Pazos y Corrientes.Conocidos los resultados en el Consejo de la Magistratura – a los que tuvo aceso- se puede observar una ola de impugnaciones a los puntajes que se otorgaron por antecedentes. Varios integrantes del propio Tribunal de Cuentas que están concursando, entre ellos, Tomas y Ricardo Genolet. A ambos se les otorgaron menos puntos teniendo varios años en el organismo que a la trayectoria profesional de Lara y Héctor Bergara, quienes no tienen desempeño en lo que respecta al control público. Los perjudicados impugnaron. Otro ejemplo se dio en el ítem puntaje por especialidad. Miguel Ángel Arrúa Gobo, que figura como director y coordinador de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, obtuvo más puntos que Nanci Vinagre, que es asesora jurídica precisamente del Tribunal. Ésta última también impugnó. Pareciera que integra el organismo de control es una tragedia para quienes quieren concursar por un lugar en donde se desempeñan. Exactamente al revés que lo que sucede en el Poder Judicial.Las impugnaciones prometen estirar más los plazos y el organismo de control finalmente apagará la cuarta velita con su interinato. Mientras tanto en el seno del Tribuanal crece el malestar.El entorno de Gustavo Bordet no ha dejado trascender la inclinación por un candidato. Lo que está en juego es trascendente. El Tribunal de Cuentas suele ser un aportante de pruebas determinante en causas judiciales, básicamente las de corrupción.En la esquina de Andrés Pazos y Corrientes el candidato es el viejo amigo. En Plaza Mansilla reina el mutismo. Y las sospechas.