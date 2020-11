. Acompañará la gestión diplomática de Domingo Peppo.El viejo dirigente no está en la primera línea del peronismo entrerriano. Tampoco lo estaba años anteriores. Sin embargo, cuando al país lo gobernaba Mauricio Macri y el justicialismo era una diáspora, el Conde mantenía reuniones en Buenos Aires con todos los sectores. Solía aparecer en alguna publicación menor.A propósito de una charla, el 5 de octubre de 2018 lo entrevistamos en el programa Cinco Esquinas que se emitía por FM Costa Paraná. Allí dijo: “Hay muchos caminos por andar, pero tengo claro que si no hay unidad no se gana. El peronismo kirchnerista es una parcialidad, pero importante. De todos modos, los dos grandes sectores del peronismo (el otro es el federal) son catalizadores e importantes”.El panperonismo no salía del túnel tras la derrota de las legislativas del 2017. El kirchnerismo se mostraba como la fuerza opositora más ruda, mientras que el “peronismo federal”, en la que se enrolaban gobernadores y Sergio Massa, se paraban desde la plataforma de la gobernabilidad. Esto era acompañar a Cambiemos en las iniciativas de mayor magnitud, por caso el pago a los fondos buitres o reforma previsional.Ramos se mostraba entusiasta: “Hay vasos comunicantes en el peronismo que con el tiempo se van a ir consolidando para luego presentar una alternativa seria”. Y sugirió: “Yo creo que Cristina Kirchner puede dar un paso al costado, porque la figura del caudillo se está transformando en cuanto a la conducción política”. Fue lo que sucedió.Su nombre es recordado por haber integrado el conocido Grupo de los Ocho en la Cámara de Diputados de la Nación, un espacio peronista opositor a las políticas privatizadoras de Carlos Menem. Allí estaban Juan Pablo Cafiero y Carlos Chacho Álvarez. En Entre Ríos lideró las mesas de trabajo.El experimentado dirigente de 75 años se desempeñará como diplomático luego de tejer una buena relación con Santiago Cafiero, cuando el jefe de Gabinete era apenas un integrante del Grupo Callao que tenía como objetivo, con Alberto Fernández a la cabeza, pegar las distintas partes del peronismo.Su relación también es con el canciller Felipe Solá. El último año realizó junto a un grupo de peronistas entrerrianos un zoom semanal los días sábados y de los que participaron Rafael Bielsa, Mario Cafiero y Pedro Peretti, entre otros.