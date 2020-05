Redacción de Página Política De la

Preocupaciones

El encuentro, según se dijo entonces, se había aplazado por una semana. Pero finalmente nunca ocurrió. En consecuencia, quedó pendiente una respuesta a la propuesta radical de conformar dos gabinetes de crisis, uno sanitario y otro económico para, en un espacio multisectorial, encontrarle la vuelta a la mejor manera de afrontar la pandemia y la posterior recuperación.Mientras tanto, la UCR se siguió reuniendo semanalmente. “Tenemos el equipo de salud del partido que está trabajando en toda la provincia. Se hizo un relevamiento y a partir de eso hace quince días le enviamos una nota (al Gobierno) con inquietudes que consideramos se debían tener en cuenta, y el viernes pasado tuvimos la reunión con funcionarios de Salud”, explicó aLeandro Arribalzaga, en referencia al origen de este primer contacto formal con el Gobierno.El viernes pasado, los secretarios de Salud y Políticas de Salud y Bienestar, Carina Reh y Guillermo Zanuttini, respectivamente, junto al director de Epidemiología, Diego Garcilazo, recibieron a Arribalzaga y a los integrantes del equipo de salud de la UCR, Claudio Daverio y Luis Beber.Fue el primer punto de contacto formal del Gobierno, desde el 20 de marzo, con la principal fuerza política de la oposición, que en este tiempo de excepción se ha mostrado errática en su rol opositor.Arribalzaga habla por la UCR. Sólo por la UCR, ya que no ha tenido contacto alguno con autoridades de los demás partidos de Cambiemos como para fijar una posición común. De hecho y salvo los contactos que mantienen los legisladores en el Interbloque, es virtualmente nula la vida institucional de la coalición en Entre Ríos.El diálogo con los funcionarios de Bordet les aportó a los radicales “algo de tranquilidad” por la ampliación de las unidades de terapia intensiva, pero siguieron insistiendo en la necesidad de un mayor número de testeos, “más aún con la liberación de actividades donde en Entre Ríos se realizaron 693 testeos en 1.200.000 habitantes”.“Desde lo político entiendo que el gobernador Bordet considera que esta situación la puede manejar sólo y sin la colaboración del resto de la sociedad. Respeto esa postura, aunque no concuerde con ella. Desde la UCR seguimos trabajando por una Entre Ríos con futuro. Nuestro ofrecimiento está en pie por todos los entrerrianos que merecen una provincia mejor”, afirmó Arribalzaga.Arribalzaga se mostró preocupado porque “muchos geriátricos no tienen habilitación y trabajan con una franja etaria en riesgo y consideramos que también es necesario contar con un número importante de elementos de protección de bioseguridad para los trabajadores de la salud”.También puso el acento en la definición precisa de “protocolos de distanciamiento social para las diferentes actividades que se liberen y las campañas de concientización que se requieren. Hay actividades que necesitan protocolos diferenciados", remarcó.En la reunión con los representantes del gobierno provincial –que brindaron un informe del mapa epidemiológico; la readecuación y fortalecimiento de las redes de servicios y el sistema de testeo- los radicales pidieron especialmente protocolos para camioneros y transportistas que en muchos casos “son maltratados cuando salen a transitar las rutas”.