A través de la plataforma Zoom en algunas oportunidades y de manera presencial en otras, el diplomático y ex gobernador mantuvo encuentros con diversos sectores. El primero con embajadores latinoamericanos donde se acordó el interés en reforzar el comercio y la transferencia de tecnología entre naciones.Luego; en una actividad con la participación de alrededor de 150 empresarios, profesionales, docentes, estudiantes y emprendedores argentinos del sector alimentos de todo el país; abordaron el mercado internacional de productos con certificación kosher. El encuentro fue organizado por la embajada que preside y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Argentino Israelí.Esta semana, Urribarri, mantuvo encuentros con funcionarios jujeños, entrerrianos y con legisladores nacionales que impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal en Argentina. El objetivo -según se informó oficialmente - es generar acciones que apunten a la transferencia de conocimiento desde Israel, país destacado a nivel mundial en investigación, desarrollo y legislación en la materia.El ex gobernador encabezó el cónclave virtual con Gastón Morales, presidente de Cannabis Avatara, sociedad del Estado que impulsa la investigación y el desarrollo de cultivos en la provincia de Jujuy; y con Jorge Gerard, secretario de Ciencia y Técnica del Gobierno de Entre Ríos. También participó la diputada Carolina Gaillard, promotora de la ley de cannabis, que actualmente trabaja en el Congreso en la redacción de la reglamentación.El tema del cannabis le abrió la puerta al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza. Fue en un encuentro mantenido este martes en el que logró el apoyo para todas las iniciativas en marcha con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral de cooperación entre Argentina e Israel. La exportación de cannabis medicinal aparece como una propuesta que toma color.“Para todos los temas que planteamos conseguimos el apoyo de Salvarezza y su equipo. Acordamos mantener encuentros periódicos para hacer un seguimiento de las distintas gestiones”, comentó Urribarri. También participaron del encuentro la presidenta de Conicet, Ana Franchi; el secretario de Planeamiento de la cartera, Diego Hurtado; la coordinadora de Cooperación Internacional, Karina Pombo; y funcionarios de la embajada. Se acordó para el 8 de septiembre un encuentro del ministro y el embajador con la Red de Científicos Argentinos en Israel y se avanzó en la elaboración de un convenio entre Conicet y la Universidad de Tel Aviv, en el que el embajador comenzó a trabajar con el vicepresidente de la casa de estudios, Raanan Rein.Este miércoles Urribarri mantuvo una conversación con la UIA Joven, la entidad de los industriales que reúne a empresarios sub 40 de todo el país.Los integrantes de UIA Joven mantuvieron un encuentro esta semana también con el presidente Alberto Fernández. Le expusieron al embajador las impresiones positivas de ese diálogo y Urribarri les resaltó la importancia de la visita que el jefe de Estado realizó a Israel en enero.Los líderes industriales sub 40 son 85, que integran 22 sectores y 17 provincias. Entre ellos participan los entrerrianos Claudio Lambert y Silvana Roitman, de la UIER.