Por unanimidad

En la sesión semipresencial de este miércoles, tomó la palabra en el turno de los homenajes para expresar su solidaridad con la dirigente del peronismo de su ciudad, la exdiputada Leticia Angerosa, víctima de espionaje en tiempos de Mauricio Macri.Maradey expresó su repudio ante estos hechos. “Necesitamos una AFI al servicio de la defensa nacional y seguridad interior, no una que espíe a la gente”, manifestó el legislador del peronismo.Impugnó el uso de las fuerzas de inteligencia del Estado “para espiar y perseguir a un número cuantioso de ciudadanos argentinos, entre los que se encuentran políticos de todos los signos, periodistas, militantes, dirigentes sindicales y fuerzas policiales. Entre ellos, se encuentra Leticia Angerosa, ex legisladora provincial y oriunda de Gualeguaychú”.“Este tipo de prácticas delictivas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri, que respondían a los intereses políticos del poder ejecutivo y no a una investigación judicial, no solo mancillan nuestros principios democráticos sino que nos remonta a uno de los capítulos más siniestros de la historia argentina”, afirmó.“Solicito también que los senadores presentes en esta sesión nos solidaricemos en particular con Leticia Angerosa, una activa militante de los Derechos Humanos, quien tras haber perdido a dos hermanos, actualmente desaparecidos en manos de la dictadura cívica militar, 40 años después vuelve a ser víctima del accionar ilegal del Estado”, contextualizó.“Es nuestro compromiso la defensa de las garantías constitucionales y del Estado de Derecho. No volvamos a los sótanos de la democracia”, instó el senador.Tras su intervención, la vicegobernadora Laura Stratta, presente en el recinto junto a las autoridades y los presidentes de bloque, adhirió al planteo y expresó la solidaridad con Angerosa.El cuerpo además, al inicio del encuentro, aprobó por unanimidad los pliegos de Martín Müller para presidente del Consejo General de Educación y de Humberto Javier José; Exequiel Coronoffo; y Griselda Mercedes Di Lello, como vocales del CGE.Además, por unanimidad, tuvo sanción definitiva el proyecto de ley de Juan Navarro que iguala a los trabajadores y funcionarios de las comunas con los trabajadores municipales y del Estado en los tres poderes. De este modo, aportarán y contarán con el servicio de la obra social Iosper, se regirán por el Régimen Jurídico Básico y se vincularán con el régimen previsional entrerriano.