La referente de izquierda y ex candidata es trabajadora en el Ministerio de Salud de la provincia. Y su fuerza, el MST, no tiene la más mínima representación institucional. La única alternativa de proponer o plantear un debate es a través de los medios de prensa o en la calle, donde suele estar. La Oficina de Sugerencia Ciudadana en la Cámara de Diputados, en donde se puede presentar una iniciativa para que un legislador la tome, podría ser un canal.Burgos se refirió al acuerdo entre la Procuración General y José Allende, que implica la devolución de bienes en un porcentaje muy por debajo de su patrimonio mal habido según pericias, pero licúa dos causas que tenía pendiente: una por violencia de genero denunciado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y otra por amenazas al periodista Martín Carboni. Ésta última lista para elevar a juicio con el adelanto de pena de dos años. La maniobra judicial alcanzaría la perfección si este miércoles no hubiese sido el aniversario dey el domingo el día del periodista.“Devolver bienes es insuficiente cuando hablamos de un accionar mafioso, patoteril, machista, misógino y antiobrero. Allende expresa la médula de la vieja política. Y la Justicia, con este fallo, refuerza esa lógica”. En ese párrafo Burgos resume dos problemas actuales que la política y el Poder Judicial no resuelven: impunidad y violencia de género. La dirigente lo contextualiza con el caso Fátima Acevedo, donde la impericia de la política y judicial no dejó un centímetro para las disculpas.La referente del movimiento feminista sigue: “Cada fallo, incluido el reciente caso de Fátima, demuestran que en tribunales están más preocupados por cuidarse las espaldas que por investigar a fondo o dar respuestas que garanticen vivir sin violencia. Los 20 años en cargos públicos de Allende deberían ser un agravante y no, como sucede hoy, garantía de impunidad. Sin una profunda reforma política y judicial se nos siguen riendo en la cara”.Ambas reformas, anunciadas por Gustavo Bordet, no están en la agenda de ninguno de los partidos mayoritarios con representación en la Legislatura. Tampoco la violencia de género. La gestión política más interesante que dará frutos más adelante es la elección del presidente del nefasto Tribunal de Cuentas ¿Adivinen quien anda en eso? Una pista: la mejor de todas.Anuncios o expresiones individuales aparecen cuando la barbarie toma estado público. Un par de días son suficientes para dar vuelta la hoja y que todo siga igual. Excepto la antipolítica que cuestiona a la dirigencia.Burgos sale a la calle a poner de relieve los problemas. Desde la violencia de género hasta el transporte público. ¿Qué opina el peronismo de Paraná sobre el servicio que mantuvo a toda la ciudad a pie tres semanas? ¿Qué piensan los radicales que sometieron a los usuarios al mismo escarnio hace menos de un año? Nada. Los unen relaciones con los empresarios. La antipolítica reclama en soledad.¿Qué sería hacer política entonces? No atacarla, aparentemente, porque quienes ocupan lugares en el Estado fueron votados o elegidos.Radicales se hacen un festín con la causa Allende, cuando hicieron silencio con la causa de narcotráfico que condenó a Sergio Varisco. Los peronistas no dicen nada con el acuerdo del enriquecido ex diputado y sindicalista. ¿El silencio resguarda la política o el sistema?Se disfruta más el tropiezo de un “correligionario” o “compañero” que pertenece a otro espacio interno que la perforación de la fuerza misma o el gobierno. Burgos no capitaliza nada de eso, pero lo pone de relieve. El inconsciente social acumula imágenes.Los partidos y el Poder Judicial fomentan el malestar general en un escenario de crisis global económica, financiera y social. Pero la peor variable es el descreimiento en la política y en las instituciones.