Bahl describió la situación “caótica” del municipio y dijo que se trabajará en un plan a 100 días para iniciar la nueva administración, con 10 medidas claves que se desarrollarán en cada una de las áreas.Dijo que eligió a sus funcionarios por su “cualidad humana, preparación, honestidad y fundamentalmente compromiso”.Ellos son Santiago Halle en la Secretaría de Gobierno; Camila Farías, en la Secretaría de Coordinación Estratégica; Juliana Robledo, en la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria; Pablo Testa, en la Secretaría Legal y Administrativa; Eduardo Macri irá a la Secretaría de hacienda, Innovación, Empleo, Ciencia y Tecnología; Emmanuel Redondo se ocupará de Servicios Públicos; Maximiliano Argento de la Secretaría de Obras Públicas; Nicolás Mathieu será secretario de Desarrollo Social; Guillermo Federik irá a la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial; y Lucila Haidar se ocupará de la Agencia Municipal del Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano.Al momento de anunciarlo en las primeras filas se vio a algunos concejales electos, entre ellos Luciana Minni, Fernanda Facello, y Sergio Elizar. Carina Netto también se hizo presente. Estará en la cartera de Cultura. Atrás de cámara se asomó Oscar Balla.“Nos hemos comprometido exclusivamente con los ciudadanos de Paraná y a ellos les vamos a responder. Vamos a necesitar de la colaboración de todos, especialmente de los empleados municipales que quieran trabajar; y son muchos los que quieren trabajar para sacar a nuestra ciudad adelante. Les vamos a dar la posibilidad de que se puedan desarrollar, porque los necesitamos a cada uno de ellos en su puesto”, expresó el futuro presidente municipal desde el atril y ante los periodistas.Destacó en varias oportunidades que el equipo se autoimpuso metas, primero a corto plazo, para tratar de poner en marcha una gestión ante “una situación financiera y presupuestaria absolutamente limitante”.Adelantó que durante diciembre “no será posible pagar los sueldos el último día hábil. Técnicamente no es posible porque el equipo del actual intendente no ha dejado las previsiones y ni siquiera la situación técnica resuelta, por lo que los haberes de diciembre se estarán pagando en los primeros días de enero. Eso quiere decir que muchas de las cosas que uno quiere llevar adelante inmediatamente necesitan financiamiento y otras no. En el caso de estas últimas, hay que trabajar desde el primer momento. En cuanto a las otras, deberemos esperar la puesta en vigencia del presupuesto 2020, sobre el que estamos trabajando contrarreloj”, explicó.Y agregó: “Hay innumerables situaciones para ordenar. Va a llevar mucho tiempo, pero vamos a empezar desde el primer día. Los planes de acción concretos van a ser anunciados desde el 11 de diciembre”.Respecto a los contratos dados de baja, el futuro intendente lamentó “la estafa que han sufrido algunas personas que fueron contratadas sin presupuesto”. Recordó que esto lo dijo en la campaña y que luego, un informe del Tribunal de Cuentas, le dio la razón. Con esa información es que el jefe comunal electo se presentó en la Justicia.