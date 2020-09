Redacción de Página Política De la

Este lunes se conoció que el ministro de Economía, Hugo Ballay, le había dado positivo el hisopado. Veinticuatro horas después fue el turno para el propio gobernador Gustavo Bordet y el presidente de la Cámara de Diputados Angel Giano.Según reconstruyó, la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Producción Juan José Bahillo quedaron aislados. Ambos están permanentemente cerca de Bordet y Ballay. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, fue la primera que se aisló, la semana pasada.Las ministras de Desarrollo Social y Salud, Marisa Paira y Sonia Velázquez, no estarían aisladas. En el caso de la responsable de la cartera sanitaria no participó de la reunión de gabinete.Se espera, o por lo menos un funcionario lo dio por hecho, que la secretaria de Comunicación, Mariel Brusco, siga con ese protocolo. Por su trabajo está en permanente contacto con el Gobernador. Es el caso de Franco Ferrari, secretario general de la Gobernación.El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes es el único que no está aislado aunque participó de la última reunión de gabinete.Ninguno de los funcionarios solicitó licencia, sino que se desempeñarán en el marco que exige el cuadro de situación.En crónicas nacionales se especulaba con los contactos que mantuvo Bordet los últimos días. Entre ellos con Alberto Fernández, el viernes en Santa Fe en el anuncio de la Hidrovía. El sábado estuvo en Diamante con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.