“Impulsamos un ida y vuelta de propuestas y de ideas para ratificar o rectificar rumbos”, describió el titular del Ejecutivo en esta primera reunión que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y de la que participaron la vicegobernadora Laura Stratta, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Multisectorial de Mujeres, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y organizaciones sociales.Stratta puso en valor el encuentro con referentes de diversos sectores: “Junto al gobernador Bordet creemos en la importancia del diálogo, la escucha atenta y la articulación para impulsar, revisar y mejorar las políticas públicas que llevamos adelante. Como dice el Papa Francisco: nadie se salva solo y es especialmente en contextos tan difíciles como los que nos tocan atravesar que necesitamos fortalecer el trabajo conjunto con todos los actores, consolidando y construyendo redes que nos permitan fortalecer el tejido social”, remarcó.En este marco, secretario general de Agmer, Marcelo Pagani valoró “la posibilidad de hablar con el gobernador y la vicegobernadora”. Y comentó que en el marco de la multisectorial “habíamos definido los cinco sectores que estaríamos presentes en este espacio y planteamos lo que el documento públicamente expresó en cuanto a la necesidad de ser parte de un comité de crisis que pudiera discutir, en un ámbito con el gobierno, todas las cuestiones que vemos todos los días quienes estamos en el territorio”.Luego el representante de Agmer expresó que en el encuentro cada sector expresó “las cuestiones generales y las demandas particulares y se acordó conformar esta mesa de diálogo donde a partir de ahora habrá sucesivas reuniones con distintos funcionarios del gobierno en función de las problemáticas que expresamos en este espacio”.Por su parte, Esteban Olarán de ATE dijo que cada sector pudo ir expresando lo que está en el documento que se elaboró en forma conjunta donde “estatales, trabajadores ocupados, desocupados, docentes y de otras áreas de la producción hemos volcado en este texto y hoy se lo pudimos transmitir al gobernador y a la vicegobernadora”.Destacó dos cosas, por un lado que Bordet y Stratta los hayan recibido “en una reunión prolongada donde pudimos expresarles el contenido del documento respecto a necesidades concretas y cotidianas que hoy están atravesando los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados de nuestros pueblo en este contexto de la pandemia”.Además, dijo que desde la Multisectorial “queremos ser parte de la elaboración de propuestas post pandemia para que realmente la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, sino quienes se han enriquecido en los últimos años y son quienes deben aportar para que la provincia y el país salgan adelante”.En representación de la Multisectorial de Mujeres, Daniela Vera agradeció “la posibilidad de tener esta instancia de diálogo porque desde los sectores que conformamos este espacio, hace mucho tiempo venimos debatiendo las problemáticas de nuestro pueblo y la coordinación es muy necesaria, así que desde nuestra parte quedan algunas instancias para convocatorias masivas a nivel de sectores. Intentamos que la gran mayoría de los sectores se incluya en este proceso de trabajo y quedaron pendientes algunas reuniones posteriores con ministerios y demás que se ofrecen acá en esta reunión con el gobernador y la vicegobernadora”.“Seguiremos trabajando principalmente en el contexto muy difícil que venimos atravesando, con una provincia y un país muy golpeados con los cuatro años previos y pensando, como decían los compañeros, en la salida de la pandemia, o sea en poder resolver cuestiones sanitarias, sociales, referidas a las mujeres en particular. Nosotros planteamos lo de la violencia de género y en ese sentido trabajar en el marco de la pandemia y posterior a la salida”, acotó.Luego, Vera comentó que en el encuentro plantearon la necesidad de articular entre la Policía, la justicia y los ministerios, algunas “cuestiones que serían fácilmente de resolver en esta situación”. Al respecto, mencionó los casos de de Fátima Acevedo y el de Romina Rodas. En ese sentido “entendemos que hay cuestiones que se pueden resolver solamente con alguna articulación y redistribución de recursos”.“Hablamos también sobre la necesidad del Polo Integral de la Mujer que venimos planteando y el conocimiento a nivel masivo de los subsidios y demás que hay para las mujeres en situación de violencia que por ahí no acceden o no se pueden ir de sus casas porque dependen económicamente de la persona con la que viven que es la que ejerce la violencia”, concluyó.Estuvieron también presentes Silvia García de organizaciones sociales; y Rafael Vicentín por Apyme.