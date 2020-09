Redacción de Página Política De la

En una elección ajustada que se definió por un voto se impuso el dirigente de Federación Agraria, Ricardo Garzía, con quien el ministro de Producción, Juan José Bahillo, mantiene una buena relación. De la misma se puede conjeturar que el segundo del federado en el INTA sea Exequiel Alvarenque, director de Ganadería de la provincia.Según el periodista especializado de Dos Florines, Danilo Lima, en el INTA la presidencia y la vicepresidencia han sido ocupadas en forma rotativa por representantes de las entidades enroladas en la Mesa de Enlace. Como esa regla no está escrita, no hay nada que reclamar. Un triunfo de la rosca de Bahillo en un sector que suele ser crítico de las gestiones justicialistas.La votación, que había quedado empatada en 7, la desempató Garzia con su voto que vale doble por ser presidente.El referente de Federación Agraria de Mansilla reconoció que su idea de proponer al director de Ganadería de la provincia para el cargo “provocó revuelo entre quienes piensan que el Gobierno no tiene que ocupar más sillas” y se diferenció al decir que están aquellos como él que piensan que “debe haber una articulación conveniente entre el INTA y el Gobierno. Mi primer acto como presidente fue generar una agenda común, que con el ministro Juan José Bahillo, se aceleró y se profundizó”.El INTA es un organismo que integran además de los gobiernos y las comunidades agropecuaria y científica, también la universidad.