Autorización de actividades

Situación financiera

Deuda

La condición será la aplicación de un protocolo sanitario riguroso para continuar controlando la pandemia en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.Bordet precisó que la propuesta de la provincia surgió de un análisis articulado con los municipios que deberá ser aprobada por el gobierno nacional.Tras destacar los resultados de la contención de la pandemia en la provincia, el mandatario precisó que las ambulancias adquiridas el año pasado tienen asistencia respiratoria y estarán a disposición de la atención de los enfermos. “Esto es para llevar seguridad a muchos ciudadanos de que si se necesitan traslados hay ambulancias que están dotadas de todos estos elementos para lograr una mayor seguridad en el paciente trasladado", remarcó.Señaló que esta semana se trabajó articuladamente con todos los municipios de la provincia “en esta fase de contención que hace presentar Entre Ríos la posibilidad de no poseer casos de circulación activa o comunitaria”.Indicó que todos los casos que hay en la provincia han sido por viajeros al exterior o personas que han tenido contacto estrecho con quienes han venido de otras provincias o del exterior. "Esto nos permite todavía permanecer en esta fase, es decir no entrar a la de mitigación que es cuando la circulación se hace de manera autóctona", remarcó.Señaló que ello ha permitido “seguir avanzando en dotar a la provincia de todo lo que se refiere tanto a instrumentación, talento humano y fundamentalmente a poder avanzar en todas las obras de reparaciones en 18 hospitales que están asignados en todo el territorio de la provincia para tratar pacientes con coronavirus".Destacó que fundamentalmente se ha estado trabajando en las últimas obras y que ya está listo para recibir pacientes al hospital de La Baxada, de Paraná, donde habrá 31 camas para pacientes con asistencia respiratoria y 60 para interrelación con menos complejidad. Agregó que también en la ciudad de Concordia se está ampliando prácticamente al doble la capacidad de respiradores y de camas, como también con instrumentales en otras localidades."Este tiempo nos ha permitido el achatamiento de la curva y esta semana nos ha permitido estar estabilizados en 21, 22 casos. Este tiempo justamente lo hemos aprovechado para poder tener el sistema sanitario preparado para un pico que pueda eventualmente llegarse a producir en la provincia", indicó Bordet.Por otro lado, el gobernador precisó que estuvo reunido con el jefe de Gabinete del gobierno nacional, "donde le mencioné el listado de actividades que presentamos para poder ir administrando las nuevas operaciones que puedan realizarse y que estamos haciendo además la elevación formal con todos los protocolos a partir del día de hoy, y el lunes ya se conocerán con certeza cuáles son las nuevas actividades sobre las cuales se podrá operar".Y aseguró: “Si seguimos trabajando con este criterio, si seguimos articulando políticas públicas con los municipios, con las ONGs y en todo nuestro sistema sanitario sin lugar a dudas podríamos seguir siendo previsibles en el futuro respecto a la pandemia”, completó.Bordet explicó la modalidad que se aplica para las autorizaciones y comentó: “Hemos trabajado pormenorizadamente fruto de haber escuchado a todos los intendentes que hemos hecho a través de videoconferencias, en algunas he participado personalmente, y en otras los ministros han estado en permanente contacto, para ir determinando las particularidades que son propias de cada ciudad, teniendo también en cuenta la población rural que existe en Entre Ríos, que también le da una impronta a nuestra provincia”.Dijo que también se ha escuchado a todos los sectores que nuclean distintas actividades comerciales, las Cámaras, Consejos Empresarios, Unión Industrial, “para ir viendo qué actividades son las que pueden administrarse en esta cuarentena de una manera más flexible”.Tras ello comentó que se había realizada una elevación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, sobre la cual se pidió una ampliación que se está completando para la evaluación definitiva ya con la habilitación de nuevas actividades, y que el lunes próximo ya va a tener vigencia.Se refirió luego a las dificultades financieras generadas por la pandemia y afirmó: “Estamos trabajando fuertemente en lograr siempre un equilibrio de nuestras cuentas, en cumplir con todos nuestros compromisos y fundamentalmente en crear condiciones para que el sector privado pueda salir adelante de esta coyuntura y no se pierdan empleos”.Y agregó: “Por eso, en momentos difíciles la convocatoria es para trabajar mancomunadamente evitando actitudes que pueden ser sesgadas o sectoriales porque lo que importa hoy es la salud de la población y que muchos habitantes de la provincia y ciudadanos no pierdan sus puestos de trabajo, que no caiga el salario real. Y en esto tenemos que trabajar con mucho convencimiento y pensando en nuestros semejantes y no pensando en las cosas que nos dividen".Por otro lado, indicó que la provincia, al igual que el gobierno nacional, tiene endeudamiento con fondos de inversión, “los que serán renegociados en el mismo sentido y con la misma propuesta que ha llevado adelante el gobierno nacional”.Luego mencionó que “no está el país ni las provincias planteando una situación de no pago, sino de una espera que razonablemente haga sostenible el pago de nuestros compromisos, por eso acompañamos la postura que tiene el Presidente, que ayer fue explícita”.Bordet explicó que “sin lugar a dudas tiene el beneficio de no tener que generar desembolsos en momentos que se necesitan asignar a cuestiones específicas y a las cuales me he referido, pero también esta reestructuración debe contener un elemento importante que ayer el Presidente lo destacaba que es autolimitarse a encontrar nuevos endeudamientos porque si no hay un ciclo que se repite periódicamente de endeudamiento de manera irresponsable y después hay que reestructura deudas”.Precisó que “no pueden los gobiernos en el futuro endeudarse para cubrir déficits fiscales. Es decir, para cubrir gastos corrientes. El endeudamiento, como todo orden de cosas, es bueno si se realiza para obras de infraestructura, el desarrollo productivo, tecnológico y científico. Esto tiene que ser un antes y después porque, repito, no podemos estar cíclicamente generando endeudamiento y desendeudamiento”, completó.