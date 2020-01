Redacción de Página Política De la

El ex ministro de Agroindustria siguió su convocatoria a quienes lo escuchaban: “Los invito a que ustedes no esperen que los vengan a buscar los partidos políticos, porque no los van a venir a buscar”. Y agregó: “Y si los vienen a buscar va a ser por la conveniencia de ellos y no de ustedes. Porque van a decir: a ver, ¿cómo hago mi combo? Ah, tengo que poner un gremialista, y tengo que poner uno del campo, tengo que poner uno de un gremio y de otro gremio, tengo que poner un puntero”.“Gánense su espacio como toda la vida lo han hecho en su actividad. Bánquenlo muchacho. Agarren un muchacho de su pueblo de su zona y páguenle. Bánquenlo. Comprométanse a mantenerlo durante dos años, tres años, y que sea candidato a intendente, a legislador, a legislador provincial, a concejal. Porque saben que ese sí va a responder a la producción. Porque ustedes lo pusieron. O metan un pariente, un familiar. Si tienen un hermano que tenga condiciones, que tenga ganas, bánquenlo y comprométanlo. Porque ustedes saben que el día de mañana le van a poder exigir”, abundó el también ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.“De la otra manera no lo van a poder hacer porque siempre va a responder al gremio que lo llevó, al puntero que lo puso o al dedo. Al dedo del partido político que lo instaló ahí. Es humano, es natural. Imagináte, si me dicen vos vas a hacer tal cosa, ¿el día de mañana a quién le voy a hacer caso? ¿A mis amigos que me bancaron con el compromiso de que si te toca estar en la Legislatura provincial, en el Congreso Nacional o en cualquier otro lugar voy a defender realmente a la producción o al que me instaló ahí? Eso es insustituible. Independientemente de lo que se está hablando acá, todo lo que dijeron tiene toda la lógica. Y no le pidan permiso a la opinión pública, muchachos, por favor, son el verdadero sector capitalista de la Argentina que arriesga, que invierte y que trabaja en serio en las ganancias y en las perdidas. No le tienen que pedir permiso a nadie. No tienen que tener vergüenza que los critiquen. Que otros se ganen el respeto trabajando más que ustedes, estoy seguro que hoy en la Argentina no va a haber otro así”, completó Etchevehere.Por último, el dirigente expresó: “Así que los invito: estamos en enero de 2020. Dentro de un año van a empezar las internas. Métanse en los partidos políticos. Afíliense, nadie lo puede negar. Busquen el partido que más les guste y vayan a una interna y gánense el espacio porque realmente van a poder decir: este espacio que me gané en la interna de ese partido realmente va a defender la producción. No anden mendigando y no anden pidiendo limosna de que a ver si los ponen o no los ponen en una lista. Gánense como toda la vida su espacio y ahí realmente vamos a poder decir que vamos a poder tener una verdadera Argentina agroindustrial”.