Redacción de Página Política De la

“Los trabajadores sufren la precarización de la patronal, no perciben sus salarios en tiempo y forma y además no se les aseguran las normas básicas de bioseguridad en tiempos de pandemia”, subrayó el partido de izquierda.En este marco, la dirigente del espacio, Nadia Burgos aseveró: “La salida es la estatización del servicio con control social. Única garantía para que lxs usuarixs y trabajadores dejemos de ser rehenes de los privados”.La excandidata repasó que a los trabajadores se les adeudan “parte de su salario de marzo; abril; 8 mil pesos de diciembre; 4 mil pesos de un bono; los descuentos por días de paro; además de que no se les garantizan las condiciones mínimas de bioseguridad para hacer frente al trabajo en este contexto de pandemia”.Para la dirigente, “hay responsables que son claros: los gobiernos, las empresas y los sindicatos que llegan con medidas tardías y que son insuficientes”. “Las patronales, ERSA, empresa que recibe subsidios millonarios, que tienen ganancias multimillonarias, le exige al gobierno una ayuda para pagar los salarios. El gobierno accede a depositar el 50%, que todavía no llegó pero hay promesas de hacerlo, pero ni siquiera pide la apertura de los libros contables para que la empresa demuestre la supuesta crisis”.“La salida de fondo es la estatización del servicio con control social”, enfatizó.