Daniel Scioli apareció en el recinto a las 12.30. Se miró con Sergio Massa y se sonrieron. El designado embajador en Brasil hizo una “v” con sus dedos y se sentó en su banca. Habían pasado quince minutos desde la convocatoria formal de la sesión especial para discutir el recorte a las jubilaciones especiales del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El Frente de Todos aún no había reunido en ese momento ni cien diputados. Necesitaba 129 para el quórum. El bloque de Juntos por el Cambio cuestionó la presencia del ex gobernador de Buenos Aires por entender que no le correspondía ocupar la banca, ya que su plácet para ser embajador en Brasil fue aprobado la semana pasada. No obstante, el bonaerense se defendió diciendo que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, aún no ha sido reemplazado en la Cámara. Sergio Massa, el presidente del cuerpo, también aludió a ese argumento al decir que no se había oficializado ninguna renuncia a la banca. La oposición, de todas maneras, abandonó el recinto.El diputado nacional por Entre Ríos, Macelo Casaretto, fue uno de los miembros informantes. Hizo una detallada descripción de los incrementos en las jubilaciones en el Poder Judicial y los aportes que hace el sector al sistema previsional. Destacó que los judiciales fueron, en los últimos años, quienes más se beneficiaron en los incrementos.