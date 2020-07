Reapertura Bordet ha retomado en estas últimas semanas el diálogo con distintos referentes del peronismo. Algunos ven en esos gestos la voluntad del Gobernador de recuperar la iniciativa como un modo de ampliar sus espaldas ante la crisis. Una manera de reactivar un músculo político que lo banque en los duros meses por venir y que al mismo tiempo sirva para contener la interna.



Habrá que ver si eso sucede. Por lo pronto, en los próximos días se producirá un hecho simbólico: la reapertura de la sede central del PJ, que permaneció cerrada durante la cuarentena. Por razones sanitarias no se habilitarán aún reuniones, pero se volverá a encender la luz en la casona de calle 9 de Julio de Paraná.

Una nota publicada por el diario La Nación , en la que hablan referentes de los distintos espacios internos del frente oficialista, da cuenta de la posibilidad de recuperar la idea que tenía el Presidente de institucionalizar la coalición, de un modo similar a lo que ha hecho el Frente Amplio de Uruguay.Leer a dirigentes del peronismo coincidiendo en la necesidad de institucionalizar su espacio político suena extraño después de tantos años de verticalismo explícito. Ese era un tema de Cambiemos; más que nada un asunto de radicales que querían recuperar poder dentro de un frente dominado por el PRO.En Entre Ríos una franja de la dirigencia radical (la que tuvo menos poder) se pasó cuatro años pidiendo institucionalizar Cambiemos para que las decisiones políticas importantes se adopten en un espacio de mayor horizontalidad. El jefe de Cambiemos en la provincia, Rogelio Frigerio, resistió siempre ese pedido. Pero, tras dejar el gobierno, ha dicho que es necesaria la integración de una mesa de Cambiemos . Desde el llano la vista es distinta.Si la institucionalización no pudo alcanzarse en Cambiemos, suena a misión imposible en el Frente de Todos. Al menos en Entre Ríos donde el PJ, como partido hegemónico de la alianza electoral que reúne once fuerzas políticas, ha reducido al mínimo su vida institucional. Es lo que ha pasado siempre que fue gobierno. Y el peronismo lo viene siendo de modo ininterrumpido desde 2003.Desde entonces han gobernado Jorge Busti (2003-2007), Sergio Urribarri en dos mandatos (2007-2015) y Gustavo Bordet desde 2015. Cuando complete su segundo mandato, el peronismo habrá cumplido 20 años consecutivos en el gobierno provincial.En todo este tiempo, el PJ entrerriano ha seguido la impronta del gobernador de turno. Bordet no le ha dado a la estructura partidaria la importancia que le otorgaron sus antecesores. Ha preferido cultivar un perfil de moderación, que estuvo más atento a los humores sociales del final de la década kirchnerista y que lo alejó del clásico lugar de líder peronista que supieron ocupar Busti y Urribarri. Ambos tenían como práctica (cada uno a su estilo) a una construcción política permanente basada en un contacto periódico con los referentes territoriales del PJ, que no sabía de horarios ni feriados.Bordet discontinuó incluso una tradición en el ejercicio del poder del peronismo. La de promover reuniones políticas en las sedes partidarias después de los actos institucionales o de gestión en el interior de la provincia.En la misma línea, el Gobernador no consideró importante en estos últimos años cumplir el calendario de la liturgia peronista, como el Día de la Lealtad, el Día del Militante, o los distintos aniversarios. El PJ presidido por Bordet dejó de hacer actos y la mayoría de las publicaciones evocativas de esas fechas abandonaron su forma de documentos políticos para adquirir las de un breve posteo en redes sociales.Como gobernador, Bordet se desperonizó. O, si se prefiere, despejotizó. Para algunos fue un acierto, si se analiza el comportamiento de una porción del electorado entrerriano independiente, que lo ha visto como un peronista de buenos modales. Un peronista que en las elecciones de 2019 compartió votos con Maurico Macri, el presidente de otro signo político con el que tuvo que convivir durante su primer mandato. En Entre Ríos Bordet ganó las elecciones provinciales de junio y Macri las nacionales de octubre.Por carta orgánica, el PJ tiene que realizar un congreso por año. Pero eso hace mucho que no pasa. Ni los peronistas se acuerdan cuando fue el último. Todavía era gobernador Urribarri y Bordet se preparaba para sucederlo.En 2018 fracasó el intento de algunos sectores kirchneristas por reunir a un congreso para que la promesa de incluir a las minorías partidarias se plasme en una reforma de la carta orgánica del PJ. La posibilidad de asegurar por ley la representación de las minorías, con un piso del 15%, se había caído cuando Bordet acordó con los legisladores de Cambiemos la última versión de la reforma electoral abreviada que ese año se votó y que le permitió desdoblar las elecciones en 2019. El congreso nunca se hizo y el PJ siguió con su vieja carta orgánica sin representación de minorías.El Frente de Todos, la alianza electoral de los once partidos no fue aprobada por el máximo órgano del PJ. Quedó ad referéndum del próximo congreso. Lo mismo pasó con la proclamación de las listas de candidatos para las elecciones generales.Ni siquiera se reunió el congreso en el momento de mayor tranquilidad interna, el año pasado, luego de que se alcanzara el acuerdo de unidad y que Bordet obtuviera en las primarias de abril el 58% de los votos. ¿Quién podía cuestionarle algo? Tenía la interna cerrada, era el candidato único para las generales de junio, había alcanzado un record de votos. Pero aun así, el congreso que se había proyectado en la ciudad de Villaguay nunca se hizo.El desdén por la institucionalidad en el PJ no es responsabilidad absoluta de Bordet. Lo comparte el grueso de la dirigencia peronista. Un buen ejercicio para medir cuánto se valora la vida institucional del Frente de Todos sería pedirle a cualquier dirigente del PJ entrerriano de la primera línea que enumere (de memoria y sin trampas) las once fuerzas políticas que integran la alianza electoral en la provincia.Tampoco podríamos contestar de memoria esa pregunta la mayoría de los periodistas especializados. Es porque el Frente de Todos de Entre Ríos no ha sido noticia en los 13 meses que pasaron desde las elecciones provinciales del 9 de junio de 2019. Simplemente porque nunca se han reunido.Las autoridades de estas fuerzas políticas se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno de Bordet había decidido elevar a la Legislatura un proyecto de Emergencia Solidaria. La medida más controvertida de su segundo mandato.Ayuda memoria: El Frente de Todos está integrado en Entre Ríos por el Partido Justicialista; el Partido Movimiento por Todos; el Partido Frente Grande; el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; el Partido Frente Entrerriano Federal para el Trabajo, la Producción y la Justicia Social; el Partido Compromiso Federal; el Partido Unión Popular; el Partido Comunista de los Entrerrianos; el Partido del Trabajo y del Pueblo; el Partido Solidario y el Movimiento Libres del Sur (sin personería jurídica).