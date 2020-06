El proyecto

Trabajo y jubilación

La fuerza, una de las once que integra el Frente Creer Entre Ríos, apuntó en primer lugar que el contexto “ha puesto blanco sobre negro” el escenario al que nos ha llevado “un orden basado en el lucro, la máxima ganancia, la destrucción del medio ambiente, la explotación de la gran mayoría de la humanidad a manos del capital más voraz que hemos conocido”.“No nos son ajenas las crudas realidades que nos muestran las muertes sin atención médica, los decesos selectivos donde siempre la clase trabajadora es el pato de la boda, los cementerios sin parcelas de tierra suficientes; y la desocupación masiva, la destrucción de puestos de trabajo, las reducciones de salarios y jubilaciones, la violencia doméstica de todo tipo”, describe el documento.“No solo ponemos al Estado y la necesaria recuperación de sus herramientas como centro de la disputa, sino de dónde salen los recursos, quiénes se apropian de la riqueza y quiénes son los históricos beneficiarios de una sociedad profundamente desigual, injusta y discriminadora”, enfocó el PC que en este marco subrayó que “cuando la desigualdad es la norma, la solidaridad no consiste ciertamente en que ‘todos ponen’ porque no es para todos igual, porque no estamos todos en las mismas condiciones y porque así la justicia social sucumbe en el engaño y la distorsión”.El PC cuestionó la iniciativa oficial en los artículos 4, 5 y 6 porque sería “una reforma encubierta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, para extraer de los bolsillos de activos y jubilados un dinero que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores que hoy sostienen la educación y la salud pública frente a una pandemia, muchos de ellos en la primera línea de fuego en los comedores escolares, hospitales y la administración pública sin recibir ningún tipo de reconocimiento ni compensación”.En cambio, tributan según esta emergencia, y por única vez, “un sector que representa sólo un 3% de las explotaciones de tierra en la provincia, los mayoristas de droguerías y una alícuota mínima del sector financiero”.Ponen el acento en que “seguirán sin tributar por Ingresos Brutos, tras el acuerdo fiscal con Macri, productores de pooles de siembra, grandes industrias, petroleras que comercializan desde Estaciones de Servicio, telefonía fija, celular y servicios de internet; televisión por cable, hipermercados, grandes cadenas de productos electrónicos y tecnología digital, medicina prepaga, bancos, tarjetas de crédito, transporte de caudales, servicios postales privados, acopio y comercialización de granos; venta de insumos agropecuarios; actividad portuaria, cerealera, minera”.“Ni el salario ni las jubilaciones son ganancias. Estas son el plusvalor extraído de la riqueza generada por la fuerza de trabajo. Y esta es una grave confusión que debe evitarse”, reclamó la fuerza.Consideran que la iniciativa va a contramano del “diálogo social” que había iniciado Bordet “y que ahora naufraga con una medida inconsulta, regresiva y que en definitiva no deja de asegurarle privilegios a los beneficiarios de la exportación de materias primas y actividades industriales, quienes seguirán sin aportar lo que podrían en una situación tan delicada. No son por cierto acordes al cuidado colectivo que nos exige el peligro de la pandemia”.En este contexto, el PC propuso el debate de “una reforma tributaria que sea verdaderamente progresiva, sobre los excedentes de la actividad industrial, urbana y rural, que contenga al conjunto económico de Entre Ríos, modificando la matriz productiva y social, sin ahondar desigualdades, injusticias y descontento social; y responda así a las propuestas programáticas que en unidad venimos trabajando un conjunto de organizaciones del campo popular”.