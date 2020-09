La carrera para el 2023 tiene anotados desde el 9 de junio pasado. Enrique Cresto, Adán Bahl, Laura Stratta, Martín Piaggio y Juan José Bahillo.Hace un año y medio, la fórmula no tenía otro destino que ser escuchada por todos al momento del anuncio. El Gobernador gozaba de una alta aceptación pública por haber mantenido la provincia a flote ante el desastre del gobierno nacional que empeoró todos los índices. Si bien coparticipó fondos de mejor manera que las gestiones anteriores tras el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia, luego los recortó en el plano de la salud con la desaparición del Remediar y la educación.La sucesión de Bordet lo tiene a él mismo como el principal actor. A su alrededor figuran por lo menos dos de sus funcionarios a los qu ele tiene confianza para sentarse en su lugar: su vicegobernadora y el ministro de la Producción.Por fuera de la órbita existen dos bandas: el paraguas nacional y un camino autónomo que se sostenga con acuerdos transversales a dirigentes que no precisamente estén atados a sus partidos u organizaciones.Cresto, una especie de ministro de Obras Públicas para Entre Ríos, entiende que es la dirigencia quien pone al gobernador. Baja obras a todos los intendentes, cualquiera sea el color, y moldea su relación con las tres patas del Frente de Todos a nivel nacional. Responde al massista Gabriel Katopodis; es amigo de Santiago Cafiero; y este lunes firma un contrato con el intendente de San José, filo camporista, Gustavo Bastián.Piaggio no confronta con el mandatario. Se mantiene al margen de un grupo de ex intendentes (entre ellos Daniel Irigoyen, que es funcionario de él) que difunden documentos en tono de “sugerencias” a Bordet. Es el candidato del kirchnerismo. Con agenda ambiental, recibió en Gualeguaychú a Juan Cabandié, el celestino que reunió a Alberto Fernández con Cristina Kirchner después de haber estado 10 años sin dirigirse la palabra.Bahl es el único de los candidatos para el 2023 que plantea un proyecto autónomo. Esa autonomía es consecuencia de la distancia que mantiene con Bordet. La administración de la cuarentena lo visibiliza diariamente. La última conferencia de prensa para anunciar las medidas iba a tener a Bahl, Piaggio y Borde. Se suspendió. ¿Adivinen por quién?El Intendente de Paraná es quien mejor expresa, para adentro, el antibordetismo. Los documentos de Juan Javier García y Hernán Orduna le vienen al pelo. ¿Qué podría llegar a suceder entre estos dos sectores en un escenario de elecciones desdobladas? Una brújula ahí.Esta semana se reveló una irregularidad en la Caja de Jubilaciones, justamente el organismo al que se pretende estabilizar. Para eso se aprobó la dramática Ley de Emergencia Solidaria con costos enormes para el Gobernador. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación, iniciativa que suele tener con muñeca política. Esa cuenta la paga Bordet, no Daniel Elías. Lo interesante es saber quiénes la cobran. ¿Solo la oposición externa? La otra pregunta a develar es si Elías dejó la Caja porque se sabía de esta irregularidad o la misma se conoció después.Rogelio Frigerio no deja Entre Ríos porque aún no sabe qué le deparará el proyecto nacional de Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto no pierde pisada a lo que sucede en la comarca. Da entrevistas a medios locales y se molesta cuando circulan publicaciones que no lo favorecen. Por caso el video en que lo mostraba en 2016 cuestionando el decreto por el cual Mauricio Macri incrementaba fondos para el distrito porteño.El ex ministro del Interior no dejó de tener gravitación sobre la oposición en todos estos meses. Fue quien evitó la interpelación a Rosario Romero en la Cámara de Diputados en el marco del femicidio de Fátima Acevedo. Hubo legisladores de Cambiemos que sí lo hicieron, obvio. Son épocas de sutilezas.Frigerio entusiasma a peronistas, el PRO y sectores del Poder Judicial que suben y bajan carpetas a diario de sus escritorios esperando que la cosa aclare.