Autoridad presidencial

Ya son muchas las veces –demasiadas– en las que sintieron que la “derecha”, o los “gorilas” les mojaban la oreja al afirmar que le quitaron al peronismo su histórico control de la calle. Están convencidos de que esa es una falacia que se derribaría con sólo movilizar uno de los gremios más poderosos, como la Uocra o camioneros. Y a las puertas del Día de la Lealtad, la fecha más cara del calendario peronista, la provocación toca un nervio particularmente sensible, que acumula meses de irritación.Es que cada vez cuesta más militar una cuarentena que en los hechos ha dejado de existir. Hace varias semanas que se vive una creciente sensación de normalidad, paradójicamente justo en el peor momento de la pandemia. Esa percepción se tiene con más fuerza en algunos pueblos y ciudades del interior de la provincia donde el virus ha avanzado muchos menos que en Paraná.Pero también ocurre en la capital provincial, por parte de quienes han tenido la suerte de no contar con un familiar o amigo fallecido o que haya cursado la enfermedad con severas complicaciones y secuelas para su salud. Basta con salir a la calle, un día cualquiera y comprobar el ritmo del tránsito. No parece que se estuviera atravesando un pico de contagios. Las preocupaciones económicas (desempleo, inflación, incertidumbre) superaron a las sanitarias justo en el momento más crítico de la pandemia.Ese particular clima es el que precede al acto de los 75 años del 17 de octubre de 1945, que el peronismo se apresta a celebrar con una inédita movilización virtual a través del sitio 75octubres.ar , entre las 15 y las 17 del sábado que viene.La novedad de hacerse “presentes” en Plaza de Mayo, avenida de Mayo y Obelisco a través de un avatar suena atractivo para quienes poseen los recursos (dispositivos y conectividad) adecuados. Pero hay una importante franja de sectores sociales menos favorecidos, a los que históricamente ha representado el peronismo, que posiblemente no encuentren la forma de participar. Son los mismos que en estos meses han tenido problemas para continuar sus estudios de manera virtual. “Muchos compañeros y compañeras se van a quedar afuera”, lamentó anteun referente del peronismo de Paraná.Por razones sanitarias, el PJ de Paraná ni siquiera permite la apertura de su sede para la realización de reuniones presenciales. Mucho menos habilitará una movilización callejera.Por fuera de lo sanitario, se entiende que “ganar la calle” sería la peor respuesta que se podría dar a las “provocaciones” de la oposición. Además de la contradicción (hacer lo mismo que se le critica a los anticuarentena) significaría debilitar la capacidad de conducción del Presidente de la Nación. Y lo que se busca este 17 de octubre al llevar a la presidencia del PJ a Alberto Fernández es justamente todo lo contrario.La situación es particularmente extraña, como casi todo lo que ocurre en este período especial de pandemia. La necesidad de “hacer algo” frente a las movilizaciones opositoras se viene repitiendo cada vez con más fuerza. Y la respuesta es siempre la misma: lo que hay que militar es la cuarentena (o como se llame a esta altura) aunque sea lo más difícil de militar, porque nadie la quiere, es mala palabra y representa puro costo político.