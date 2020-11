1/8

El peronismo, que gobierna el país, la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Paraná no podía contradecir su prédica de cuidados preventivos ante el avance del Covid 19. No podían hacer lo mismo que hacía la oposición. Y por eso hubo que hacer un importante trabajo de contención hacia las bases para el 17 de octubre, Día de la Lealtad, cuando se multiplicaron los pedidos por responder a las “provocaciones” de los sucesivos banderazos opositores.La caravana fue importante. De entre 400 a 500 vehículos, según las distintas estimaciones que pudo recogerentre los participantes. Al llegar a su punto final, los autos se fueron acomodando en torno al monumento a Urquiza y las calles aledañas. Pero en ningún momento se produjeron aglomeraciones y todos fueron disciplinados con el uso del barbijo.El utilitario que portaba el equipo de sonido se estacionó en la rotonda de la Danza de la Flecha, donde todo terminó con el himno nacional y la marcha peronista. Sin embargo muchos se quedaron más atrás para mantener el distanciamiento. Varios, incluso, decidieron no bajarse de sus autos.La iniciativa surgió de las bases y contó con la participación de todos los sectores internos del peronismo de Paraná, a los que se sumaron partidos aliados en el Frente de Todos en la capital provincial. También participaron militantes o simpatizantes que no están enrolados en ninguna agrupación.La excepción fue el Movimiento Evita, que tuvo su propia caravana enmarcada en una movilización nacional, y que hizo su propio recorrido en paralelo.La convocatoria, que circuló a través de las redes sociales, fue para celebrar el Día del Militante Peronista, acompañar el impuesto a las grandes fortunas que se debatía en ese mismo momento en el Congreso de la Nación, y respaldar a todos los gobiernos: nacional, provincial y municipal. “Es un mensaje del Frente de Todos unido”, resaltó el diputado Juan Manuel Huss, dirigente de La Cámpora, la organización que originalmente impulsó el pedido de la militancia en Paraná.