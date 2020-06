Redacción de Página Política De la

La UCR confronta con Bordet Redacción de Página Política 30 Jun, 2020

El documento asegura que “no hay que ser un economista ilustrado para constatar que antes del macrismo la gente vivía mejor, podía pagar sus cuentas y tenía algo tan elemental como un trabajo digno o la posibilidad de estudiar y alimentarse. Los sueños de los argentinos quedaron truncos y el país arrasado. Cuando apenas empezó a verse una posible salida, llegó esta crisis sanitaria de proporciones históricas, que desde la UCR es usada con cinismo como un elemento político para intentar denostar”, acusó.“Hace rato que no esperamos en nuestra fuerza política un aporte de parte de ellos, pero da tristeza la cortedad de mente que implica adjudicar a un gobernador la gravedad de la situación que estamos viviendo. Si quieren oponerse a un proyecto pensado para aliviar las cuentas provinciales, basado en la premisa de que quien más gana o más tiene, más aporta, y con la atención puesta también en mejorar la situación históricamente compleja de nuestro sistema previsional, están en su derecho”, continúa.Y agrega: “Van a tener que esforzarse en elaborar argumentos políticos, no lanzando palabrerío artero que no está a la altura de un partido con tanta historia”.Para el PJ, “acusar a Bordet de falta de diálogo es un disparate. Tenemos un mandatario que si algo ha sabido hacer es generar consensos y escuchar a todos los sectores. Todos hemos visto las crónicas del gobernador con intendentes de todos los partidos, con legisladores y legisladoras, como asimismo reuniones de ministras, ministros y funcionarios en general”.“Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes producto de la pandemia. Un gobernador peronista hace lo que le manda el pueblo que lo votó y lo hace con responsabilidad y coraje atendiendo las necesidades de la gente, sobre todo de los más débiles”, finaliza.