Redacción de Página Política De la

Torbellino Castrillón Federico Malvasio 05 Dic, 2019

La denunciante reveló la conflictiva situación que mantiene con Castrillón y la discusión que mantuvo en el chat de WatshApp del que participan todos los integrantes del STJ. Dijo que allí se sintió agraviada.La conversación en la que la vocal se sintió agraviada sucedió el 27 de abril en el marco de una reunión de acuerdo virtual, por el protocolo de la pandemia. Luego de ese encuentro- relató el sitio Análisis - Medina concurrió personalmente a la Procuración General para analizar la situación y manifestarle que estaba decidida a radicar una presentación contra Castrillón.Castrillón, en la tarde de este domingo, fue consultado por la agencia APF sobre la noticia que se conoció este fin de semana. “Lo había anunciado. Lo que no sé, es qué denuncia. Yo no he cometido ningún ilícito. Así que no sé”, dijo el vocal y reveló que no había sido notificado formalmente por el Ministerio Público Fiscal de la denuncia, que se habría interpuesto el viernes.“Ella quedó media dolida conmigo porque yo no la voté para presidenta, pero en realidad no lo sé. Únicamente lo justificaría por eso”, sostuvo el denunciado.Y agregó: “Tendría que preguntarle a ella”, fue la respuesta que eligió el vocal del Superior cuando se le preguntó por la decisión que tomó su par de demandarlo. “No he cometido ninguna violencia de género contra la doctora Medina. Me parece risueño, pero cada una tiene su derecho”.Además, precisó que entre el 27 de abril, cuando trascendió que Medina había anunciado en reunión de acuerdo que presentaría la demanda, y el pasado viernes 8, cuando habría ingresado al MPF, no tomó contacto con Medina.Cuando le llegue la notificación de la causa “estaré a derecho, como corresponde. Voy a poner abogado. Total después buscaré recuperar lo que gaste (a través de una denuncia por) daños y perjuicios”, sostuvo. En orden a esto, dijo sentirse afectado por la situación: “Considero que es artero, dañino. Me lesiona mentalmente, psíquicamente. Me está haciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño”, anticipó.Antes de dejar la presidencia del Superior Tribunal, Castrillón generó un gran revuelo al declarar que existía connivencia, sobre todo en causas de corrupción, entre un sector del poder político, el MPF que conduce Jorge Amílcar García y un sector de la prensa.Por otro lado, dijo que la convivencia en el STJ en medio de esta situación quedará “como siempre. No es la primera vez que se han dado entredichos. Es la primera vez que se arma una parodia de denuncia, pero los entredichos siempre existen”. En el Superior “no es siempre armonía, no es siempre conflicto”, agregó.Asimismo, consignó que mañana irá a trabajar normalmente. “Por supuesto, no he dejado de trabajar”, apuntó, tras lo cual comentó que en estas horas no se comunicó con ningún otro integrante del Alto Cuerpo judicial.