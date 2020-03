Redacción de Página Política De la

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un recorte del 50 por ciento de su salario para todos los magistrados y funcionarios durante el mes de abril, en el marco de la emergencia que vive la provincia por la pandemia del coronavirus, para que sea destinado a solventar gastos de salud pública.Los miembros del alto cuerpo se reunieron este lunes en un acuerdo especial para analizar la situación de emergencia sanitaria que afecta a todo el país y, en ese marco, decidieron adherir al Decreto Número 486, por el cual el gobernador Gustavo Bordet dispuso un recorte de salarios para los funcionarios del Poder Ejecutivo e invitó al resto de la administración, como así también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a que se sumen a la iniciativa.En la acordada se indicó que, a diferencia del Gobernador, el STJ no puede imponer descuento o afectación alguna a los magistrados; no obstante, se estableció un recorte del 50 por ciento del salario para los jueces y secretarios y se dejó abierta la posibilidad de renunciar al descuento para aquellos que no quieran adherir a la medida. En ese caso, deberán completar un formulario –que estará disponible en la página web– y presentarlo antes del 7 de abril ante Contaduría General del Poder Judicial.El alto cuerpo aclaró no tiene atribuciones para establecer un descuento en los términos dispuestos por el Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia y agregó que los sueldos de los magistrados están regidos por el principio de intangibilidad, pero resaltó que la situación de emergencia sanitaria hace necesario efectuar un aporte solidario.Para ello, se dispuso la creación de un fondo solidario que estará será administrado por la Contaduría General del Poder Judicial y aplicado a las necesidades que se establezca en conjunto con el Comité de Organización de Emergencia de Salud.También se invitó a los empleados de los tribunales y a los magistrados jubilados a adherir a la medida.