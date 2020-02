Para el titular de la UCR entrerriana, lo único que queda del acuerdo con el PRO son los interbloques legislativos en la Nación y en la provincia “para votar algunas leyes”. Cree que ahora es tiempo de que los partidos se “fortalezcan” con miras a 2021 y 2023.A juicio de Arribalzaga, el encuentro de Gualeguay que se había previsto para este viernes no era más que “una reunión a la que estaban convocando gente cercana a Frigerio”, algo “fuera de tiempo, porque ahora hay otras cosas que tenemos que atender”.-Nunca hubo una conducción formal. Lo que tenemos acá son partidos, cada uno con sus autoridades electas y que son los que deben definir posiciones. Frigerio es un dirigente más. Hay que insistir en el fortalecimiento de los partidos; después se verá qué se construye y cómo. La UCR tiene 72 mil afiliados y está en crecimiento. Los demás partidos tienen que seguir su camino para después sentarse a una mesa a encontrar los acuerdos que sean.-Los partidos de Juntos por el Cambio deberán sentarse a dialogar en un momento para ver si tienen las coincidencias para lograr acuerdos. Pero para que haya futuro deben ser acuerdos de gobierno y no meramente electorales.-Creo que no es momento de formar ninguna mesa. Los partidos tienen que fortalecer sus identidades, sin eso no puede haber ningún acuerdo.-Lo que está. El interbloque en Diputados, por ejemplo, para poder tomar algunas decisiones en conjunto en algunas leyes. Pero no más allá de eso. Hoy tiene que haber un fortalecimiento de los partidos para después sentarse a resolver una alianza, pensando en la gente y sus necesidades.-Formalmente no existe Juntos por el Cambio después de la elección del 27 de octubre. Era sólo un frente electoral.-Si. Se tiene que dar ese debate, junto con todas las cuestiones ideológicas, las banderas del partido, la construcción social que tiene el radicalismo.-Creo que tenemos que estar al lado de la gente, representando sus necesidades y encontrando soluciones. Estamos recorriendo la provincia para hablar con los presidentes de los comités departamentales y locales para escuchar lo que está pasando en cada localidad.-Esta todo abierto. Ha comenzado un nuevo proceso, de cara a 2023. No podemos saber aún con qué candidatos, pero con seguridad con un radicalismo que será columna vertebral.