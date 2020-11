Redacción de Página Política De la

Por el tono en el que transcurrió la reunión informativa que el ministro de Economía, Hugo Ballay tuvo este martes con diputados y senadores, se puede esperar un acompañamiento en general de parte de una oposición que, hasta el momento, no presentó grandes objeciones. Hubo, como es habitual, requerimientos referidos a las obras públicas en los distintos departamentos de la provincia.De cualquier manera, con 20 diputados, el oficialismo tiene los votos para aprobar el proyecto del Ejecutivo, que en algunos artículos requiere de una mayoría especial de 18 votos. Es para el caso de los artículos 5 y 6 que autorizan endeudamiento, una herramienta que este año no fue usada, pero que posibilita avanzar en el refinanciamiento de compromisos.En la reunión de la comisión bicameral con Ballay participaron de forma presencial la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente Cámara de Diputados, Ángel Giano; el presidente del bloque oficialista Juan Navarro; el presidente de la bancada oficialista del senado Armando Gay, y los senadores Amilcar Genre Bert y Horacio Amavet. De forma virtual estuvieron otros senadores y diputados, además de ministros y funcionarios.Ballay precisó que el proyecto tiene la particularidad de estar basado en “la ejecución del presente año, con lo que esto implica porque es un año totalmente atípico, pero eso refleja el mayor incremento en las partidas. Esta es una decisión del gobernador Bordet que no solo lo expresa en el proyecto de presupuesto de 2021, sino en la ejecución del presente en el que hay una incremento importante en la partida de salud, desarrollo social en materia de políticas sociales alimenticias, y también el sostenimiento de la obra pública con fondos provinciales".“Si se considera las variables macro fiscales fijadas por Nación y muy atentos a los recursos que recibe la provincia, muestra incluso un resultado primario positivo después de varios años que esto no se daba. Ese resultado primario es el resultado financiero detraído los intereses de la deuda a pagar durante el ejercicio. Esto muestra la decisión del gobernador Bordet que se expresa en los números y en los hechos", insistió el funcionario.Dicho esto, el ministro de Economía informó que "hay una reducción importante en la incidencia en los gastos de funcionamiento y en general del Estado respecto a años anteriores. Ese mayor ahorro en estos gastos, se vuelca a mayores recursos para los sectores más necesitados". Detalló luego que "el 38 por ciento de crecimiento en el Ministerio de Salud, un 36 por ciento en Desarrollo Social, frente a un crecimiento del 18 por ciento en los recursos en general de funcionamiento y un 28 por ciento promedio. Es decir, tanto Salud como Desarrollo Social están por encima de ese promedio de crecimiento".“El presupuesto es una herramienta fundamental para poder ordenar, para poder planificar. Para el Gobernador es muy importante contar con esta aprobación, pero es más importante poder escuchar a los legisladores en función justamente de lo que venimos recogiendo a lo largo de todo el año y que tiene que ver también no solamente con poner en la superficie lo que creemos que va ser el año sino también recogiendo las obras que son estratégicas para cada uno de los departamentos”, resaltó Stratta.Giano, por su lado, puso de relieve que “hace 20 días que cada legislador tiene en conocimiento el proyecto de ley que envió el Ejecutivo en tiempo y forma”, y valoró la oportunidad de “escuchar y preguntar juntos legisladores del oficialismo y la oposición sobre los fundamentos y las pautas por las cuales se elaboró el proyecto, además de lo que fija Nación en materia de macroeconomía".