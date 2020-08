Incertidumbre

Afiliados y paridad de género El PRO de Entre Ríos tiene 8.500 afiliados. No es mucho, pero duplica la exigencia legal y, en el universo provincial, los ubica como tercera fuerza después del PJ y la UCR.



La absorción de UPL le hubiera permitido dar un salto importante en el número de afiliados, de 8 a 12 o 13 mil. Por ese lado podrían buscarse las razones del fracaso de la fusión: un desmedido intento de quienes mantuvieron con vida al sello de UPL (que no tiene referentes políticos conocidos o de peso en la provincia) de cobrarse su trabajo.



En el PRO está pendiente una reforma a la carta orgánica que incorpore la paridad de género. Es algo que ocurre también en todo el país y que baja como línea nacional. Por eso es que, en principio, no encontraría resistencias. La duda es si esa reforma se puede hacer en le próxima Asamblea, o sería más prudente que se espere a la renovación de autoridades. Para algunos se trata nada más que de un formalismo porque aseguran que el conjunto de la dirigencia está de acuerdo en que las listas que se presenten para el partido tienen que estar integradas por varones y mujeres en igual número.

Los mandatos en el PRO de Entre Ríos duran dos años. La actual conducción, encabezada por el diputado nacional Gustavo Hein, asumió el 5 de junio de 2017. Pero antes de que vencieran sus mandatos (el 5 de junio de 2019) se reunió la Asamblea partidaria (que es el órgano supremo del PRO, el equivalente al Congreso de la UCR) y resolvió prorrogar los mandatos y modificar la carta orgánica para establecer que la renovación de autoridades partidarias no coincida con los años electorales.De este modo, el PRO se ponía en sintonía con sus socios de la UCR, donde la renovación de autoridades se produce en los años pares y por lo tanto no se superpone con los procesos electorales de las elecciones generales e intermedias que se realizan en los años impares.La Asamblea, que preside el senador nacional Alfredo de Angeli, resolvió la prórroga de los mandatos que vencían el 5 de junio de 2019 hasta el 8 de abril de 2020, con lo cual las elecciones partidarias debían, en teoría, haberse realizado en marzo. Es decir que, con un poco de suerte, el PRO podría haber renovado sus autoridades si llamaba a elecciones para votar dentro de la primera quincena de marzo, antes de que el 20 se decrete la cuarentena.Pero hubo un asunto que dilató los tiempos. En diciembre de 2019 el PRO de Entre Ríos había iniciado un proceso de “fusión por absorción” -tal el nombre técnico- con Unión por la Libertad (UPL), el partido que lideraba Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO en el orden nacional. Fue un proceso que se dio en todo el país, a consecuencia de la decisión de Bullrich de afiliarse al PRO.En el PRO de Entre Ríos resolvieron entonces esperar a que esa fusión se concrete, para luego encarar el proceso de renovación de autoridades sumando los 4.500 afiliados de UPL a los 8.500 que conforman el padrón del PRO de Entre Ríos.En febrero de 2020 las autoridades de ambos partidos tenían audiencia con el juez federal Leandro Ríos para confirmar ante la Justicia electoral la fusión por absorción. Una vez que eso ocurriera, los mandatos que habían sido prorrogados caducarían y se debería conformar una Junta Promotora del nuevo PRO, que sería presidida por el senador Francisco Morchio, que es el actual vicepresidente del partido. Desde ese momento, tendrían 90 días para convocar a las elecciones internas.“Teníamos audiencia con el juez Ríos para febrero, pero UPL cambia de posición e informa que no se quieren fusionar con el PRO. No sabemos cuál fue el motivo. Lo hablé con Bullrich y ella tampoco supo explicarlo porque perdió comunicación con la que gente que tenía en su partido en Entre Ríos. Tuvimos que activar el mecanismo de la interna descartando la fusión con UPL. Ya estábamos a fines de febrero. Y un mes después empezó la cuarentena”, explicó aMariano Berdiñas, concejal de Nogoyá y apoderado del PRO en el orden provincial.La cuarentena se fue extendiendo y el asunto de la interna siguió pendiente. La carta orgánica de PRO no prevé la posibilidad de que la Asamblea partidaria sesione en forma virtual. “Queremos hacer lo que hizo el PRO nacional: le pidió a todas sus autoridades, en nuestro caso los asambleístas y los integrantes del Consejo Directivo provincial, que por escrito den su consentimiento para sesionar en forma virtual”, explicó Berdiñas.Pretenden en esa sesión virtual debatir si, en esta situación de pandemia, dan comienzo al proceso de internas partidarias. “Nuestra voluntad es iniciarlo, pero tenemos nuestros resquemores de saber, por ejemplo, cómo se garantiza el acto electoral para el caso de que haya internas para la departamental Paraná (si se presenta más de una lista), que está declarada como ciudad de transmisión comunitaria”, precisó el apoderado del partido.Por lo que pudo saber, entre la dirigencia de PRO creen que sería posible alcanzar consenso en el orden provincial, pero no pasaría lo mismo en muchas departamentales. Sobre todo ahora que, aseguran, no hay ninguna línea nacional que baje para evitar las internas, como ocurría cuando eran gobierno.La asamblea virtual se proyecta para el sábado 5 de septiembre. Allí podría surgir la decisión de la dirigencia de PRO de ir a internas antes de fin de año, como postula Bullrich. Pero, en definitiva, será la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Paraná quien tendrá la última palabra para autorizar o no el acto eleccionario, atendiendo a razones sanitarias.Si dijera que si, también debería autorizar la interna en la UCR. En tal caso, las dos fuerzas principales de Cambiemos estarían renovando sus autoridades en noviembre.