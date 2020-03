Conducción opaca

¿Sin internas?

Como ocurre cada dos años, la UCR tendrá internas partidarias en octubre. Será para reemplazar al comité provincial que preside Leandro Arribalzaga, el ex precandidato a diputado nacional al que no le permitieron pegar boleta en la interna de agosto de 2019 y que recientemente fue noticia nacional cuando dijo aque la UCR debía revisar su alianza con el PRO.Ahora los macristas harán coincidir su calendario de elecciones partidarias con los radicales. Las dos fuerzas mayoritarias de Cambiemos de Entre Ríos renovarán sus conducciones en los años pares, los no electorales.En el PRO todavía no hay nada formalizado. Pero se estaría convocando a internas para abril o mayo. Los tiempos van a depender de que se concrete o no en Entre Ríos la fusión que el PRO tuvo en el orden nacional con Unión por la Libertad, el partido que lideraba Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO nacional.Si se produce la fusión, se crearía una comisión provisoria y los plazos para la interna se demorarían un par de meses más. Si no hay fusión, el llamado a internas sería en abril o mayo.El actual presidente del PRO Entre Ríos, Gustavo Hein, surgió en 2017 de una lista única, avalada por el entonces ministro del Interior y jefe político del partido en el distrito, Rogelio Frigerio para normalizar a una fuerza política que llevaba intervenida casi cuatro años. Fue al cabo de un proceso que se judicializó por impulso de la lista opositora que armaron Hernán Blázquez y el ya fallecido Daniel Luján. La Justicia Federal con competencia electoral terminó ratificando lo resuelto por la Junta Electoral del partido que había dejado fuera de carrera a la lista opositora. Solo hubo internas para la departamental Nogoyá.Pero Hein no asumió ese año. Debió tomar licencia por una disposición estatutaria que impedía ejercer cargos partidarios a quienes ocupaban cargos ejecutivos, en su caso la intendencia de Basavilbaso. Su lugar fue cubierto por el senador por Gualeguay, Francisco Morchio, que fue reelecto en junio de 2019 y actualmente preside el bloque de Cambiemos en el Senado.Hein, que en octubre de 2019 fue electo diputado nacional, volvió a asumir la presidencia del PRO de Entre Ríos. Pero en ese proceso electoral sufrió un marcado desgaste interno, derivado de la decisión de no habilitar el pegado de boletas para las PASO de agosto. Esa limitación a la competencia interna tuvo a Hein como principal beneficiario, con Frigerio detrás, interesado en contar con un voto absolutamente propio en la Cámara de Diputados, como oportunamente lo explicóEn junio de 2018, Hein desempeñó un papel confuso en el debate que se abrió por la reforma política. Se mostró a favor, un jueves, durante una jornada de partidos políticos a la que convocó el gobierno en el Senado para recibir propuestas y, al lunes siguiente, se despachó con una posición en contra. Todo el mundo vio, en el medio, una orden de Frigerio.Pero, a pesar de los cuestionamientos a la actual conducción partidaria, no se vislumbra por estos días un escenario de internas. Entre la dirigencia de un partido con poco ejercicio institucional como el PRO de Entre Ríos se viene hablando de darle prioridad a afiliados que no ostenten cargos. Se lo ve como una oportunidad para promover figuras nuevas dentro de una fuerza chica que, ya fuera del poder nacional, necesita más que nunca desarrollarse.