Democracia interna

Listas provinciales Juntos por Entre Ríos



Presidente: Eduardo Caminal.

Vicepresidente 1°: Mariano Berdiñas (concejal de Nogoyá)

Vicepresidente 2°: Valentina Götte. (parte del equipo de Gainza)

Presidente Juventud: Valentina Wetzel (Concepción del Uruguay)



Vocales Titulares: Mauro Vazon (Uruguay), Carla Duré (Nogoyá) Emanuel Gainza (Paraná) Nancy Ballejos (Concordia) Guillermo Bernaudo, Julia Garioni (del sector de Ayelén Acosta) Rafael Andreade , Rocio Rezett (María Grande, allegada a De Angeli y Gainza), Javier Melchori (ex postulante a la intendencia de Gualeguaychú), Maria Eugenia Nieves, Angel Busto.

Vocales Suplentes: Mariela Hildermann, Pedro Oilhaborda, Mirta Jacob, Carlos Dutra, Iara Poletti, Santiago Buktenica, Camila Nuñez, Roberto Esnaola.





Unión Republicana y Federal



Presidente: Roberto Domingo Niez (ex candidato a intendente de Concordia y ex presidente de la CTM)

Vicepresidente primera: María de las Mercedes Domínguez

Vicepresidente segundo: Edgardo Rodolfo López Osuna.

Presidencia de Juventud: Facundo Federico Martínez Balbi.



Vocales: Silvina Raquel Valli, Marcelo Alejandro Pizzio, Mónica Ester Ingrao, Augusto Diego Lafferriere, Silvia Verónica Pruzzo, Eduardo Marcelo Rosenbrock, Mariana Salinas, Rodolfo Antonio Bustos, Cecilia María Goyeneche, Ricardo Esteban Colombo, María de los Ángeles Villanueva.

Vocales suplentes: Ubaldo Alberto Albornoz, María Alejandra Torlaschi, Ignacio Dell’Unti, María Lucia Echandi, Esteban Armando León, Diana Amelia Carmaran, Gustavo José Barbisan, Daniela Gómez.

No es que no valoren la importancia de la democracia interna en un partido que ha pasado la mayor parte de su existencia intervenido; o que, como ocurrió entre 2015 y 2019, tuvo al gobierno nacional como ordenador y fue poco y nada lo que se discutió internamente. Lo que lamentan es el contexto en el que ocurre esta interna.Está claro para todo el mundo que, en términos de afiliados, territorialidad, historia, el PRO es el socio menor de la UCR en Cambiemos. Si mandó fue porque del PRO surgió el único candidato competitivo que la coalición tuvo para acceder al poder y, en el ejercicio de ese poder, convidó poco y nada a los radicales. La UCR aceptó esa dominación porque le sirvió para recuperar poder después del fracaso del gobierno de la Alianza.Está claro que, con 8.500 afiliados, el PRO de Entre Ríos es un partido chico, al lado de la UCR, que tiene una estructura diez veces mayor. Y la interna de este sábado lo dejará en evidencia, a las puertas del año electoral en el que por primera vez la UCR y el PRO van a discutir desde el llano el armado para las elecciones legislativas de 2021.Habitualmente, en una interna para cargos partidarios (no para cargos electivos) no vota más de 30% del padrón de afiliados. Eso es lo normal. Pero esta interna se desarrolla en medio de una pandemia y de una crisis de ella derivada que no hace más que profundizar el desinterés del grueso de los afiliados por las cuestiones partidarias. En particular en una fuerza política como el PRO, que no posee una tradición en este sentido.Pero el PRO de Entre Ríos es lo que es. Tiene el tamaño que tiene y la elección de este sábado representa, en definitiva, subir un escalón de institucionalidad y apertura democrática. Es la primera vez que su conducción provincial saldrá legitimada por el voto de los afiliados.Si hay elección interna en el orden provincial es porque el excandidato a intendente de Concordia, Roberto Niez persistió en el armado de una lista que exprese los cuestionamientos a la conducción de Rogelio Frigerio, que afloraron con más fuerza tras las derrotas de Cambiemos en el orden nacional y en la capital provincial.Mientras fueron gobierno, las cosas se resolvían según disponía el entonces ministro del Interior ¿Quién podía discutir esa lógica? Sólo un outsider como HernánBlázquez quien, con su particular y polémico estilo, sostuvo hace tres años un reclamo tan sano como el de la normalización de un partido intervenido. En 2017 la lista de Blázquez quedó fuera de competencia por falta de avales y se conformó una conducción provincial por lista única, que encabezó –por decisión de Frigerio– el entonces único intendente de PRO en la provincia, Gustavo Hein (Basavilbaso). Sólo hubo internas para la departamental de Nogoyá.El caso de Niez, es bien distinto. Aunque tampoco posea mucha cultura política, se trata de un dirigente social con un alto predicamento en Concordia, la segunda ciudad en población de la provincia, que se postuló para gobernar en 2019. Niez nunca perdonó a Frigerio sus buenas relaciones con el intendente peronista Enrique Cresto. Es más, su encono hacia Frigerio lo lleva incluso a responsabilizarlo de su derrota para la intendencia en la que ha sido y es la capital del peronismo de Entre Ríos.La ayuda financiera al primer gobierno de Gustavo Bordet; la obra pública bajada de Nación (que benefició muchas veces en forma especial a intendentes del PJ y tomó por sorpresa a la dirigencia provincial de Cambiemos); el repentino rechazo a la reforma política de 2018 y el posterior acuerdo para el desdoblamiento electoral; la decisión de no habilitar la interna para gobernador en 2019 y el negado al pegado de boletas en la última interna. Todo se puede leer con el lente de la desconfianza.Pero la rebelión de Niez no logró reunir apoyos importantes entre la dirigencia entrerriana. Para la interna de este sábado, no consiguió armar en Paraná, el principal distrito y presentó listas locales en sólo seis departamentos: Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Federación, Nogoyá y Diamante.La propuesta provincial que cuestiona a Frigerio sólo presenta lista local propia en Concordia, dentro de las cuatro ciudades más importantes de la provincia. No tiene candidatos locales en Paraná (con interna dentro de la lista oficial), Gualeguaychú (con boleta opositora corta) y Concepción del Uruguay (donde el oficialismo lleva lista única).Niez no es el único dirigente que ha cuestionado el modo de conducción política del ex ministro del Interior. Pero sí el único dirigente de la primera línea del partido que considera oportuno enfrentarlo. El resto se divide entre quienes acompañan a Frigerio y quienes entienden que la interna partidaria no es el lugar para discutirlo. Por eso es que decidieron sumarse a la lista oficial, o mantenerse prescindentes, como Alfredo de Angeli y Nicolás Mattiauda.