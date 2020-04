Redacción de Página Política De la

este viernes, tras una reunión virtual de la mesa de conducción del PRO de Entre Ríos, que preside el diputado nacional Gustavo Hein, y de la que participaron los legisladores provinciales y nacionales de esa fuerza políticaTras expresar el acompañamiento a las medidas sanitarias, los socios de la UCR en Juntos por el Cambio transmiten su propuesta para que el transcurrir del aislamiento “tenga los mejores resultados en lo sanitario y el menor impacto posible en la economía de los entrerrianos”.En esta línea, ponen el acento en que los intendentes y autoridades de comunas y juntas “están atendiendo problemas propios de su jurisdicción y muchos otros de jurisdicción provincial", y en que “las autoridades locales se encuentran ya sin recursos y con la incertidumbre de qué recibirán o no de la Provincia”.Mencionan que el Gobierno nacional transfiere recursos a Entre Ríos en la modalidad de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como los recientes 966 millones de pesos correspondientes a la Resolución 72/2020 MI. Y marcan que esos fondos “quedan en manos del Gobernador, quien dispone libremente sobre ellos”.Piden que ese dinero, así como cualquier otro que pudiera sumarse como utilidades del BCRA, adelantos transitorios del Tesoro o utilidades contables, sean transferidos a los municipios, comunas y juntas de gobierno “en base al criterio y los coeficientes de coparticipación. Es decir, sin discrecionalidad ni observación del color político de los intendentes”.“La crisis requiere en todas las autoridades un alto sentido de la responsabilidad, en los jefes comunales tomando para sí tareas que no son propias, y en el caso del Gobernador siendo prudente y serio en la administración de los recursos. La Provincia no puede desentenderse de los riesgos sociales que la actual situación acarrea y es su deber indelegable asegurar que todos los municipios, comunas y juntas de gobierno puedan atenderlas”, argumentan.Para la conducción provincial del PRO, “la pandemia que hoy atravesamos requiere dejar de lado las mezquindades políticas, cuidar a todos los entrerrianos por igual y ser equitativo en el reparto de los recursos”.“En esta tarea el Gobierno de Entre Ríos puede estar seguro de que encontrará a nuestra fuerza política siempre a disposición para dialogar, articular y ejecutar las mejores políticas públicas que mitiguen los efectos sanitarios y el perjuicio económico detrás de esta emergencia”, acotan.