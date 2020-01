Redacción de Página Política De la

La decisión

La fuerza, a nivel local, consideró que la decisión de los miembros de la comisión organizadora acompañan así “una lucha histórica de las feministas uruguayenses”.Se consideró importante, además, que “una ordenanza municipal que lo haga efectivo a otros concursos tales como la elección de la embajadora de la ciudad, y que no los fomente tanto en los ámbitos públicos como privados”.La secretaría de las Mujeres Socialistas de Entre Ríos, Lara Esteve, recordó en este sentido que en 2016 el partido presentó un proyecto de ordenanza que “se encuentra a disposición para ser reformulado y vuelto a presentar por las organizaciones feministas actuales que quieran acompañarnos en esta lucha para que sea efectivo y así en las próximas ediciones no tenga que volver a discutirse”.“Con esta postura no se está en contra de las mujeres que deciden postularse en estos concursos, sino que se trata de hacer ver lo peligroso que resulta que el Estado o un privado promuevan con estos certámenes absurdos estereotipos de belleza que generan competencia entre las mujeres y a su vez, trastornos para quienes no logran encajar en ellos”, remarcó el PS que finalmente subrayó que “esta decisión política de dejar de premiar a las mujeres por algo tan subjetivo y abstracto como es la belleza, es el resultado de un gran cambio cultural que está sucediendo en nuestra sociedad, gracias a la lucha inclaudicable de cientos de compañeras, como las que del interior de esa comisión han venido promoviendo ese cambio desde hace años”.La medida adoptada fue dada a conocer en una conferencia de prensa de la que fueron parte el intendente Martín Oliva y la flamante presidenta de la Comisión Estefanía Alippi.La propuesta de terminar con el certamen fue votada por mayoría absoluta en la comisión que integran más de 15 instituciones. Se acompaña así el proceder de otras 50 ciudades que ya en todo el país dejaron atrás los concursos de belleza en los que se privilegia la competitividad entre mujeres, y donde se ponen en juego valores como la belleza física entre otras cosas.En línea con la idea de profundizar la perspectiva de género, desde el Estado municipal se acompañó la decisión y se creó la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, medida que se enmarcó en la necesidad de aportar a la equidad entre los géneros y de apostar a la multiculturalidad; la convivencia entre las diferencias y el respeto.