“Es un atentado contra los derechos de los trabajadores”, manifestaron en comunicados que se divulgaron de manera separada pero que expresaron ideas similares. Los diputados Eduardo Solari y Lucía Varisco ya se habían manifestado ante el destino de unos 300 trabajadores. La gestión de Adán Bahl dio como respuesta que algunos contratos se habían caído y que no se renovarían, mientras que el destino de otros trabajadores que se presumían que estaban en planta continuarán, pero contratado.“Es una decisión arbitraria y también abusiva porque obliga a los trabajadores no despedidos a firmar un nuevo contrato a través del cual se los obliga a resignar el cobro del mes de abril y a aceptar un contrato basura”, criticaron desde el Comité Provincial.Y agregaron: “Nunca, pero menos aún en estos tiempos de pandemia, se puede dejar a los trabajadores en la calle o forzarlos a desistir de sus derechos más elementales. Esperamos que el intendente Bahl reflexione y dé marcha atrás con este decreto que deja a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad y profundiza la crisis económica por la que está atravesando la población”.Los radicales también cuestionaron “la falta de diálogo” de la gestión que conduce Bahl, “la escasa transparencia de sus actos” y “la práctica cada vez más evidente de ejercer un gobierno de puertas cerradas”.El bloque de concejales y los diputados habían rechazado el decreto 393/20 por el cual se cambió la situación de aproximadamente 300 empleados municipales de planta permanente.“Esto, sumado a la absoluta falta de dialogo con la oposición, rompe el sano equilibrio de gobierno y no hace más que acentuar la crisis sanitaria, económica y social que vive la ciudad de Paraná. Asimismo, en una actitud fuera de toda ética y un claro acto de abuso, obliga a los empleados que no fueron despedidos a notificarse y firmar el nuevo contrato que liga a los trabajadores con el municipio, no cobrando los trabajadores los haberes del mes de abril del corriente año, poniendo a éste en una situación incierta y en total desventaja contra todo principio constitucional y la ordenanza de trámite administrativo 4220”, se remarcó en el documento.Acusaron a las autoridades municipales de pretender hacer firmar a los trabajadores contratos “en forma extorsiva (con) cláusulas abusivas para el trabajador, que permiten despedirlo en cualquier momento, aun antes de la culminación del mismo”.