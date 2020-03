Reivindicaciones

Esa traza de acciones tiene como acto central una movilización para el domingo, aunque a esta altura la convocatoria esté en veremos ante la medida oficial para evitar la propagación en Entre Ríos del virus del mundo. En efecto, la marcha feminista, el lunes pasado, tras la aparición del cuerpo de Fátima Acevedo y en el marco de paro de mujeres, reunió a bastante más que 40 personas. Se presume que fueron 15 mil almas en las calles céntricas, reclamando justicia y reacción del Estado.En la reunión de las mujeres, en la sede de la Asociación Bancaria, el jueves, se pusieron en juego distintas posturas ante lo sucedido desde el domingo. Pero en todos los casos, la posición común es la decisión de movilizar, de sostener el reclamo en las calles.Una decena de puntos aparecen entre las reivindicaciones del movimiento. Entre otras, se sostiene el reclamo de renuncias en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el municipio de Paraná. También, hay unidad en el reclamo de la declaración de emergencia, con partida presupuestaria que la haga efectiva, la exigencia de facilitar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia.Se señala la deuda antigua de reglamentar la Ley 26.485, sancionada hace 11 años. Hay un punto clave que destrabaría esa reglamentación: el patrocinio gratuito a las víctimas de violencia que hoy es un límite concreto del acceso a la Justicia.Por otro lado, se apunta también a la participación activa en todos los resquicios que deje el Estado como es, por caso, que la asamblea pueda cumplir un rol preponderante en los mecanismos que prevé el Consejo de la Magistratura para seleccionar magistrados.Estuvo presente la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson, dirigente de siempre del movimiento feminista. Hay quienes consideran que debiera renunciar a su puesto. Otras voces apuntan a la importancia de que ella, por su trayectoria, siga al frente del área. La lectura del caso, desde el municipio, es apuntar a “la herencia recibida” de la gestión anterior para dar cuenta de las falencias que pudiera haber habido en la Casa de la Mujer donde estaba guarecida Fátima. Para la asamblea no pareciera ser respuesta suficiente.En la asamblea, prima la sensación que desde el Estado no preparan una respuesta contundente. Por el contrario, se afirma que la intención es que el conflicto se diluya. Por eso la reunión terminó con la convicción que la movilización prevista para el domingo sea potente.Con el correr de las horas, el Decreto Nº 361 de la emergencia por coronavirus pone casi todo en stand by. La asamblea tiene previsto este viernes por la noche un nuevo encuentro para ver qué se hace ante la prohibición de todo “evento cultural, artístico, deportivo, recreativo, social, de participación masiva”. “Estamos estudiando alternativas”, adelantaron desde la asamblea.