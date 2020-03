El 31 de enero, el esposo de Fátima, Jorge Martínez, intentó arrojarle ácido en la cara y la amenazó con una cuchilla. Esa situación hizo que la Justicia fijara una medida de restricción de acercamiento. Como suele suceder en personas violentas, esa medida no se cumple, entre otras cuestiones, porque no hay quien la controle. Fue lo que sucedió. El 11 de febrero, Fátima denunció en sede judicial que su esposo merodeaba la Casa de la Mujer, donde se había alojado. El 2 de marzo, una amiga de Fátima avisó sobre la desaparición. Recién al día siguiente la Policía allanó la vivienda de Martínez, lo detuvo y secuestró elementos. ¿Tuvo que desaparecer para que al otro día se detenga al denunciado hacía dos meses? ¿Cuánto más hacía falta?En el medio de la búsqueda se conoció la advertencia de la propia víctima en un mensaje a una amiga. La joven dejó en un celular la más clara crisis de un Estado en el plano de la seguridad. Policía, Justicia, relaciones, impunidad.

El peritaje sobre el celular de Martínez permitió conocer una presunta coartada, en la que él buscaba simular el secuestro de Fátima por parte de una banda de gitanos y también que había conseguido un trabajo con casa para ir con el hijo que tenían en común. ¿Y la tecnología de punta, entre las mejores del país, que tiene Entre Ríos para interceptar llamadas? Todo se conoció cuando el cuerpo ya estaba en un aljibe a 18 metros de profundidad.La conferencia de prensa de este domingo se dio en un marco de tensión. Cuando la misma comenzó no se había escuchado una sola voz oficial sobre la aparición del cuerpo. El procurador general Jorge García; su adjunta, Cecilia Goyeneche; y el fiscal de la causa, Leandro Dato, no hicieron otra cosa que defender lo hecho hasta ese momento y asegurar que los protocolos de actuación fueron puestos en marcha correctamente. Una fractura en la narrativa. Si todo fue realizado correctamente, ¿por qué éste final? El problema no es el sistema, sino los operadores.Afuera, la convocatoria traspiraba indignación. José Lauman, subjefe de Policía, intentó dar una explicación. Las mujeres, en la cara, le devolvieron “Yo sabía… yo sabía… que a los femicidas… los cuida la Policía; y la Justicia, yo sabía…”.En las redes sociales comenzó a circular una captura de pantalla que daba cuenta de una supuesta noticia publicada el viernes, dando cuenta de que se habría hallado el cuerpo de Fátima.La empresa periodística desmintió esa publicación el domingo a las 20.03 a través de un comunicado oficial : “La misma es una noticia falsa y desde nuestro medio se inició el mismo viernes una investigación para determinar la autoría”. Y agrega: “Dicha viralización no corresponde a una noticia de nuestra plataforma y desde el viernes pasado se ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de su autoría y difusión”.Efectivamente hubo gente que ese día, el viernes, hizo circular esa captura y se quejó de que cuando fue a buscar la noticia en el sitio y en el buscador de Google no la encontró. Ya no interesa si fue o no falsa la noticia, lo tremendo es que el viernes, con exactitud, se adelantó lo que oficialmente ocurrió 48 horas después, el Día Internacional de la Mujer. No es momento para pensar en las peores confabulaciones. Para eso, es preciso que se den todas las explicaciones del caso.Lo único cierto es que ese día, el viernes, hubo rastrillajes en la zona donde dos días después fue hallado el cuerpo de Fátima . De ese operativo participaron el jefe de la Policía Gustavo Maslein; el subdirector de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle; y la ministra de Gobierno, Rosario Romero. También Dato. A esa zona, en inmediaciones de las calles Tibiletti y Pedro Martínez, se llegó con toda la estructura del Estado, pero no hubo novedades, según los presentes.En la conferencia de prensa se interrogó a los fiscales sobre cuáles habían sido los elementos para volver a insistir en ese lugar el domingo, dos días después, de haber estado. Los perros –según Dato– insistían con ese lugar.El cuadro de situación es delicado. Las usinas de información están operando para sectores internos. Las certezas empiezan a debilitarse. Que el 8 de marzo de 2020 no sea la coda de Fernanda Aguirre.