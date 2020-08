Redacción de Página Política De la

“Es uno de los decretos más importantes firmado por un gobierno en estos últimos años. El acceso a Internet es fundamental para el desarrollo del país, pero también es equidad”, sostuvo en declaraciones aY agregó: “No puede seguir pasando que la comercialización de Internet sea algo suntuario. La pandemia puso blanco sobre negro la gran brecha que existía entre quienes tenían la posibilidad de tener un celular, tablet o una PC y aquellos que no tenían absolutamente nada. Será el Estado quien garantizará el acceso a planes inclusivos a través de un servicio universal”.Muga se mostró a reforzar la idea de “un Estado presente” y que desde Enacom se trabajará “junto a muchos municipios para llevar conectividad a barrios populares y zonas adversas, aquellos lugares donde las empresas privadas no veían rentable la inversión”.“Hay un montón de lugares en la provincia donde no hay ni siquiera cajeros automáticos por falta de Internet”, dijo y apuntó a la administración nacional anterior. “Nos dejó una gran desigualdad y mucho trabajo para realizar”.Muga ha trabajado en los últimos 20 años en medios privados como camarógrafo. En los últimos 9 años se desarrolló como secretario de Turismo en el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid). Oriundo de Victoria el útlimo tiempo lo encontró estudiando Ciencias Políticas.“Fui honrado con la designación de Delegado de Enacom en Entre Ríos a partir de marzo, donde me acompaña un gran equipo a nivel local”, resaltó el militante en Forja, que a nivel nacional preside Gustavo López y a nivel provincial Hugo Retamar.