El encuentro fue impulsado por la diputada Lucía Varisco y la concejal Claudia Acevedo. Luego de la reunión se rubricó un documento en el que se fija posición sobre distintos temas y el escenario político en el marco de la pandemia.En el texto, se insta a “recomponer el partido para volver a ser una fuerza con opción de gobierno junto a una coalición de la que la UCR sea el eje central de la misma”.En lo político interno, se debatió la necesidad de “generar la discusión puertas adentro y replantear las posturas del radicalismo en función de futuros acuerdos electorales”.Además, se exhortó a abrir espacios de debate a nivel partidario para “marcar una agenda de temas prioritarios, temas de interés para la ciudadanía” en este contexto. Se propuso formar “comisiones o conformar un gabinete técnico paralelo conformado por dirigentes idóneos afines a las temáticas a efectos de realizar un seguimiento de los asuntos de gobierno que sean a su vez disparadores de las discusiones que deben darse en lo político partidario”.El escrito alude también a la emergencia votada por el oficialismo a nivel provincial que “mete la mano en el bolsillo de los trabajadores confiscando haberes a activos y pasivos y los sectores de menores recursos. Todos esto sin que se ponga freno al gasto público exorbitante para solventar el desmanejo de la Caja de Jubilaciones cuya decadencia comenzó precisamente durante un gobierno peronista”.“Tal situación solo vino a blanquear lo que sosteníamos desde el año pasado al advertir que el gobierno provincial estaba colapsado y venía con grandes desfasajes, designación a mansalva de funcionarios, que hoy continúa, enormes gastos innecesarios y sin un programa de crecimiento que revirtiera el cuadro de situación”, se apuntó.Gestión MacriEn el texto también hay críticas a la gestión de Cambiemos a nivel nacional que encabezó Mauricio Macri: “No podemos ocultar otro tema que es aberrante y repugna a la democracia, como si viviéramos bajo un permanente estado de sitio y tuviéramos que cuidarnos de nuestro propio gobierno, lo que se ha visto en referencia a las sospechas de espionaje ilegal, que sobre propios y extraños perpetraron distintos gobiernos nacionales”, se criticó en línea con lo que ha expresado el varisquismo, y la diputada Varisco en particular, en distintas oportunidades.Los presentes en el encuentro criticaron “los despidos y la precarización laboral contra los trabajadores municipales llevada a cabo insensible e injustamente, mientras se incrementan las designaciones con altos sueldos y cargos y los nombramientos en estructuras vacías están a la orden del día”.“Precarizaron y despidieron a cientos de humildes obreros municipales so pretexto de falsas impugnaciones por falta de presupuesto, no es esto acaso irónico que tales presunciones sean esgrimidas por quienes ocuparon la máxima jerarquía en el Senado de la provincia y hoy no pueden explicar los miles de millones de pesos que la justicia determinó fueron sustraídos del erario público a través de contratos truchos”, cuestionó el documento.El texto rechaza “la instalación de un clan policíaco dentro de la estructura comunal, que pone en duda la honestidad de los obreros de la municipalidad y genera un gasto enorme e innecesario cuando debería ser prioritaria en estos momentos de pandemia y necesidades acuciantes la atención de los sectores más vulnerables, que a esta altura carecen de alimentos para subsistir mientras el intendente estrena despacho nuevo con una inversión millonaria en gastos suntuosos”.No obstante, dijeron ser parte de “una oposición que suma, que aporta a la construcción de los intereses de la ciudad sin dejar de marcar errores, denunciar abusos o desviaciones en la gestión de gobierno”.Finalmente el documento apela a la sensibilidad de las raíces del radicalismo: “A 129 años de nuestro nacimiento, la consigna es luchar, para que desde el lugar que nos asigna el pueblo, hoy en la oposición, construyamos la sociedad que queremos, aún ante la soberbia y la sordera de gobiernos, que condenan al pueblo y ni siquiera convocan a quienes con dignidad queremos ayudar a paliar la crisis en que nos han sumido”.